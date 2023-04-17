Google Yeni Yapay Zeka Araçlarını Tanıtmaya Hazırlanıyor

Google önümüzdeki ay yapay zekâ destekli yeni arama araçlarını kullanıma sunacak ve sonbaharda daha fazla özelliği kullanıma sunması planlanıyor. Kod adı "Magi" olan araçların, Google'ın deneysel Bard sohbet robotunun konuşma yetenekleri üzerine inşa edilmesi bekleniyor. Bu araçlar, Google'ın Microsoft'un Bing sohbet botu ve OpenAI'nin ChatGPT'sinin rekabetine ayak uydurma çabalarının bir parçası olacak.

Şirket ayrıca arama motorunu radikal bir şekilde yeniden inşa etmeyi planlıyor ancak bunun ne zaman yayınlanacağına dair net bir zaman çizelgesi yok. Buna ek olarak Google'ın, Tivoli Tutor adlı bir dil öğrenme sistemi, GIFI adlı bir yapay zekâ görüntü üreticisi ve Google'ın Chrome tarayıcısına bir sohbet botu entegre edecek Searchalong adlı bir özellik de dâhil olmak üzere birkaç başka yapay zekâ aracı üzerinde çalıştığı bildiriliyor.

Google Üç Farklı Yapay Zekâ Aracı Tanıtacak

Yeni arama araçları başlangıçta ABD'de yaklaşık bir milyon kullanıcıya sunulacak. Google'ın konumu, Microsoft'un Bing sohbet botu ve OpenAI'nin ChatGPT'si gibi potansiyel olarak Google gibi geleneksel arama motorlarının yerini alabilecek yeni sistemlerin tehdidi altında.

Bunların yanı sıra Samsung'un, mobil cihazlarında varsayılan arama motoru olarak Google'ı Bing ile değiştirmeyi düşündüğü ve bunun Google'a yıllık 3 milyar dolar değerinde bir zarar sağlayabileceği bildiriliyor.

Google zorlu bir rekabetle karşı karşıya ve bir adım önde olmak için yapay zekâya büyük yatırımlar yapıyor.