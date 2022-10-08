Google'ın Yeni Yapay Zekası, Kelimeleri 3D Nesnelere Dönüştürüyor

Google daha önce Dünya'yı DALL-E 2'ye rakip olan ve bazı harika sonuçları olan Imagen ile tanıştırmıştı. Bununla birlikte teknoloji devi, bir metni 3D'ye çeviren yapay zekâ oluşturarak Imagen'i bir adım daha ileri götürdü.

Google Brain'de bir araştırmacı olan Ben Poole, yeni metinden 3D'ye dönüştürmeyi sağlayan yapay zekânın gelişmelerini paylaştı. Poole, ağırlıklı olarak Google'ın Imagen görüntü oluşturucusuna dayanan yapay zekâyı oluşturmak için Ben Mildenhall, Ajay Jain ve Jon Barron ile birlikte çalıştığını söylüyor.

Google Yeni Yapay Zekâyı Nasıl Üretti?

Araştırmacıların arXiv sunucularında paylaştığı bir makaleye göre program bir kavram kanıtı. Metinden 3D'ye yapay zekâ görüntü oluşturucu şu anda DreamFusion olarak adlandırılıyor ve bu, Google'ın 2021'de ortaya çıkardığı bir metinden 3D'ye üretici olan Dream Fields'ın bir evrimi.

Poole, tweet'inde açıkladığı gibi şimdi araştırmacılar önceden eğitilmiş bir metinden görüntüye difüzyon modelini kullanarak 3D modeller oluşturabiliyorlar. Bu, herhangi bir 3B veriye olan ihtiyacı da ortadan kaldırıyor.

DreamFusion gibi bir ürünün ne tür bir genel kullanıma sahip olduğu veya herhangi bir metinden 3D'ye yapay zekâ görüntü üretiminin genel kullanıma sahip olabileceği merak konusu ancak Google'ın kavram kanıtı ilgi çekici ve daha fazla araştırma ve çalışma ile genişlemeye değer olabilir. Şu anda gördüğümüz sonuçlar son derece heyecan verici ve şüphesiz diğer yapay zekâ araçlarını da gelecekte benzer bir rota izlemeye itecek.