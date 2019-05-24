Google, 'Yiyecek Sipariş' Platformunu Hayata Geçiriyor

Google, etkinliklerin hemen hemen tamamını kendi etki alanında topladığı bir yiyecek sipariş platformunu faaliyete geçiriyor. Google, söz konusu platformun sözünü I/O 2018’de vermişti ve geçtiğimiz birkaç aydır bunu test ediyordu. Ancak şirketin blog’unda yapılan bir duyuru, bu yeni özelliğin yayılmaya başladığını gösteriyor.

Google Search (Google Arama) ve Google Maps (Google Haritalar) kullanıcıları, restoranlara bağlı olarak 'Çevrimiçi Sipariş Ver', 'Sipariş Alımı', 'Sipariş Teslimatı' şeklinde ifadelere sahip büyük bir butonu listelerin içinde bulacaklar.

Müşteriler, Google’ın kendi sipariş arayüzünden (DoorDash entegrasyonuyla biraz farklı görünse de) alınacak ve Google Pay ile ödeme seçeneğine sahip olacaklar. Arayüz şu anda ChowNow, Delivery.com, DoorDash, Postmates ve Slice'ı destekleyen restoranlarda aktif. Zuppler ve diğer dağıtım servislerine bağlantılar yakında yapılacak.

Google Asistan kullanıcıları 'yiyecek siparişi ver (restorandan)' ifadesini söylediklerinde ya da yazdıklarında uygulama içerisinde yönlendirilirler. Ayrıca müşteriler, Asistan’a 'yiyeceği tekrar sipariş et (restorandan)' diyerek favori yiyeceklerini seçmek için sipariş geçmişlerine göz atabilirler.

Bu yeni özelliğin hızlı bir şekilde yayıldığı tahmin ediliyordu ancak DoorDash uyumlu birkaç restorana bakıldığında, Google Arayüzü'nü kullanan kişi sayısının şimdilik pek de fazla olmadığı görüldü.