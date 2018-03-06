Google, 'Yoğunlaştırılmış Makine Öğrenimi Kursu' Hizmetini Duyurdu

Yapay zeka endüstrisinin en önemli ayaklarından bir tanesini oluşturan Google, geçtiğimiz günlerde duyurduğu 'Google Yapay Zeka ile Öğrenim' girişiminin bir parçası olarak bu sefer de 'Yoğunlaştırılmış Makine Öğrenimi Kursu' hizmetini duyurdu.

Bu yeni ve ücretsiz olan derse bugüne kadar 18 binden fazla Google çalışanı kayıt yaptırdı. İlk kez kamuya açık hale getirilen bu hizmette, makine öğrenimi tekniği konusunda herkesin pratik yapabileceği alıştırmalar ve eğitici videolar bulunuyor.

Google, 'Yoğunlaştırılmış Makine Öğrenimi Kursu' programının ücretsiz olmasının, yapay zekanın herkes tarafından anlaşılabilmesi adına çok önemli olduğunu söyledi. "Makine öğrenimi tekniğinin potansiyeli akıl almaz derece büyük. Bu nedenle, başta çalışanlarımız olmak üzere bu alana ilgi duyan diğer kişilerin makine öğreniminin temellerini kavraması gerektiğine inanıyoruz" diyen Google, yapay zekanın tüm endüstrileri dönüştürme gücüne sahip olduğunu belirtti.

Kursa katılan öğrenciler, Google araştırmacılarının etkileşimli ders videolarını izleyecek ve toplamda 40 dersi tamamlayacak. 15 saat süren eğitimde, Google'ın açık kaynaklı makine öğrenme platformu olan TensorFlow kullanılıyor.

Online sınıflarda, İngilizce, Fransızca, Korece ve İspanyolca dilleri mevcut. Öğrenciler, temel algoritmaları, sınıflandırma modellerini ve sinir ağlarının nasıl çalıştığını öğrenecekler. Eğitim sonunda ise TensorFlow platformunda kendi projelerini geliştirecekler.

Programın önümüzdeki dönemlerde çok daha kapsamlı bir hale geleceğini ifade eden Google, yapay zekanın herkes tarafından anlaşılabilmesi adına yaptıkları çalışmalara devam edeceklerini söyledi.