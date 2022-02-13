Google’dan Youtube Music İçin Tasarım Değişikliği: Kapsamı Genişliyor

2020 yılında, 9 senedir kullanımda olan Play Music uygulamasını sonlandırarak yola Youtube Music ile devam eden Google, Youtube Music platformuna Play Music özelliklerini eklemeye devam ediyor. 50 milyondan fazla kişinin kullandığı Youtube Music, her ne kadar büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olsa da halen Spotify ve Apple Music platformları ile rekabet edebilecek düzeyde değil. Bunun farkında olan şirket, daha çok kişiye hitap edebilmek için yeni özellikler eklemeye devam ediyor.

Kullanıcı Odaklı Tasarım Değişikliği Yaptı

Google, Youtube Music arayüzünde kullanılabilirlik ve yeni içeriklerin öne çıktığı birtakım değişiklikler yaptığını duyurdu. Youtube Music yardım sayfasında yapılan açıklamada, yakın bir zamanda platform ile ilgili olarak daha fazla iyileştirme yapılacağı belirtildi.

iPadOS ve Android kullanıcıları için bazı tasarım değişiklikleri yapan Google, yeni tasarımda daha küçük albüm fotoğrafı, yenilenen simge ve optimum hale getirilmiş kenar boşlukları gibi değişiklikleri tanıttı.

Kullanıcıların dikkatini çeken biri diğer yeni değişiklik ise ana ekranda yer alan benzer oynatma listeleri oldu. Oluşturulan en iyi oynatma listelerini bulmayı kolaylaştıran bu yeni özelliğin kullanıcı etkileşimini artıracağı düşünülüyor. Google, bu tarz değişikliklerin Youtube Music platformunu kullanan kişilerin etkileşim kurma şeklini iyileştirmeyi amaçladığını söylüyor.

Bunun yanında; uygulamaya ‘Sesli Kitaplar’ ve ‘Şov Sekmeleri’ de eklendi. Google Play Music platformunda yer alan özellikler, artık Youtube Music kullanıcıları tarafından kullanılabilecek. Bunun yanında şirket, Sesli Kitaplar ve Şov sekmelerinde karışık çalma ve radyo özelliklerinin olmayacağını belirtti.

Şirket, tartışmalara neden olan 13 yaş ve altı çocuklar için ise ebeveyn kontrolü özelliğini yeniden güncelledi. Ebeveynler artık çocuklarının Youtube Music platformunu kullanmaları için özel bir profil oluşturabilecek.

Google, önümüzdeki aylarda güncellemeleri kullanıcı önerileriyle şekillendireceğini de açıklamasına ekledi. Tasarım ile ilgili duyuru yapan şirket, ‘Geri bildiriminize göre gelecekteki değişikliklere öncelik vereceğiz.’ ifadelerini kullandı.