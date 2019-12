Google, YouTube ve Spotify Çöktü mü? İşte Bilinenler

Dünya genelinde pek çok kişi Google, YouTube ve Spotify gibi servislere erişimde yaşadığı sıkıntıları dile getiriyor. Peki Google, YouTube ve Spotify çöktü mü? İşte tüm bilinenler.

Google, YouTube, Spotify ve Pek Çok Siteye Erişimde Sorun Var!

Twitter gibi sosyal medya platfomları üzerinden yaşadıkları sorunları dile getiren kullanıcılar bazı internet sitelerine erişemediklerini söylüyor. Google, YouTube, Gmail ve Spotify gibi önemli şirketlerin aralarında bulunduğu bu erişim sorunu özellikle ülkemizdeki ve civar ülkelerdeki kullanıcıları etkilemiş gibi gözüküyor.

** Saat 12:00 itibarıyla yaşanan erişim problemlerinin büyük bir kısmı çözüme ulaşmış gibi gözüküyor.

Down Detector üzerinden sağlanan verilere baktığımızda sorunun ağırlıklı olarak Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan gibi ülkeler başta olmak üzere Avrupa ülkelerini etkilediği gözükmekte. Şu an için erişim sağlanamayan sitelerin tam olarak hangileri olduğu bilinmese de, sorunların her kullanıcıyı etkilemediği de gözüküyor.

Şu an için konu ile alakalı başka herhangi bir bilgi bulunmuyor. İlerleyen saatlerde sorunun çözülmesini ve konu ile alakalı açıklamaların yapılmasını bekliyoruz. Bu sırada gelişmelerden haberdar olmak için bizi takipte kalın.

Google arama motoruna uzun süre bekledikten sonra girebiliyorum ama youtube/spotify hala yok ☹️ — AydoluDüşler🌙 (@aydoludusler) December 19, 2019