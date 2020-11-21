Google Yürürken Mesaj Göndermenizi Engelleyecek

Akıllı telefonların zaman içerisindeki değişimi, onları önemli konuşmaları gerçekleştirdiğimiz bir araç olmaktan çok hayatımızın hemen hemen her anında yanımızda taşıdığımız ve onlar olmadan herhangi bir yere gidemediğimiz bir araç olmasını sağladı. Bugün dışarıda geçireceğimiz süre iki dakika bile olsa telefonu evde bırakıp dışarı çıkamıyoruz. Daha da tehlikelisi, yürürken mesaj gönderme zorunluluğu hissediyoruz. Google görünüşe göre bu kötü alışkanlıkların sonunu getirecek bir fikir geliştirdi.

Digital Wellbeing, Yürürken Mesaj Göndermenizi Engelleyen Özellik Alıyor

Google’ın Android işletim sistemli akıllı telefonlara özel olarak geliştirdiği Digital Wellbeing’in altında yatan fikir her zaman insanların telefonları yaşamı iyileştirecek bir şekilde kullanmasını sağlamak olmuştur. İnsanların dijital dünya ile gerçek dünya arasında bir denge kurmasına yardımcı olması için Google tarafından geliştirilen bu uygulamanın amacında elbette ki akıllı telefon kullanıcısının kontrolü daima elinde tutmasını sağlamaktır.

Şirket, Android işletim sistemli akıllı telefon kullanıcılarına bu araç vasıtasıyla sunduğu hizmet yelpazesini daha da geliştirecekmiş gibi görünüyor. Telefonu ne kadar ve ne şekilde kullanıldığı hakkında bilgi almak için telefon kullanım istatistikleri, daha sağlıklı bir uyku için uyku vakti modu, dikkat dağıtıcı ögeleri yok etmek için odak modu gibi birbirinden faydalı özelliklere sahip olan bu uygulama yakın bir zamanda alacağı güncelleme ile dijital toplumun en önemli sorunlarından birini çözecek.

Yeni özellik, Digital Wellbeing beta v1.0.342229637 sürümünde ortaya çıktı. Google’ın bu uygulamaya getirmek istediği özellik, etkin olduğu süre boyunca kullanıcıların ekrana bakmasını ve yürürken mesaj göndermesini engelliyor. Kullanıcı eğer bu seçenek etkinleştirilmişken telefona bakarsa çeşitli uyarı mesajlarıyla karşılaşıyor.

9to5Google, Digital Wellbeing’in uyarı mesajları toplamda yedi mesajdan oluşuyor. Bu mesajların her birinde durumu başarılı bir şekilde anlatan bir emoji kullanılıyor. Bu mesajların içerisinde “Dikkatli olun” ve “Önünüze bakın” gibi önemli uyarılar yapan ifadeler yer alıyor.

Siz Google’ın getirmeyi planladığı bu özellik hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce insanlar özellikle birlikte bu gibi hataları yapmamak için Digital Wellbeing özelliğini kullanır mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.