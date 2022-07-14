Google, Z Kuşağını TikTok ve Instagram'a Kaptırmaktan Endişeleniyor

Google, genç kullanıcılar çevrimiçi aramalar için sosyal uygulamalara yöneldikçe, gelecekte rakipleri TikTok ve Instagram'a Z kuşağını kaybetme riskiyle karşı karşıya. Bu nedenle arama devi, rekabete ayak uydurmak için yeni projelere atılması gerektiğini düşünüyor.

Google kıdemli başkan yardımcısı Prabhakar Raghavan, Fortune Beyin Fırtınası Teknolojisi konferansı sırasında Z kuşağının neredeyse %40'ının çevrimiçi aramalar için Google Arama ve Haritalar yerine TikTok ve Instagram gibi sosyal uygulamaları kullanmayı tercih ettiğini açıkladı. Bu uygulamalar, örneğin Raghavan'a göre yemek yiyebileceğiniz yerler ararken birçok genç kullanıcının başvurduğu platformlar hâline geldi.

Google, TikTok'un Büyümesini Dikkatle Takip Ediyor

Raghavan'ın söyledikleri, Google'ın dâhili araştırmasına dayanıyor. Raghavan, TikTok'un küçük boyutlu video formatının internet arama ortamını çarpıcı biçimde değiştirdiğini itiraf etti. Raghavan etkinlikte, "Yeni internet kullanıcılarının alıştığımız beklentilere ve zihniyete sahip olmadığını tekrar tekrar öğrenmeye devam ediyoruz." dedi. Daha genç kullanıcıların sorgularını tamamen farklı bir şekilde yaptığını da ekledi.

Raghavan, Google'ın gençleri yeniden kazanmak için Arama özelliklerini yeni imkânlarla güçlendirdiklerini söyledi. Örneğin, Mountain View merkezli şirketin aramada TikTok videolarını ve Instagram Reels'i dizine eklemek için ByteDance ve Meta ile pazarlık yaptığı bildirildi.

TikTok, geçen yıl ortalama görüntüleme açısından Google'ın video paylaşım platformunu geride bırakarak YouTube için ciddi bir tehdit olduğunu da kanıtlamıştı.

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