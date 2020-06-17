Bu Android Uygulamaları Hemen Telefonunuzdan Silin!

Google, gizlilik politikasını ihlal eden 38 Android uygulamasını mağazadan kaldırdı. Zararlı tespit edilen ve Google Play Store’dan kaldırılan Android uygulamaları, güzellik, selfie, fotoğraf filtreleme gibi kullanıcıların en çok aradığı, indirip kullandığı uygulamalar.

Google da Apple gibi uygulamaları kalite kontrolden geçirdikten sonra mağaza yayınlıyor ancak geliştiriciler katı önlemleri atlamanın bir yolunu mutlaka buluyor. Google tarafından son zamanlarda 38 zararlı uygulama tespit edildi. Kullanıcıların cihazlarını alakasız reklamlarla istila eden uygulamaların geliştiricisinin aynı olması ise dikkat çekici. Bu grup, kaynak kodu içindeki kötü amaçlı reklamcılık özelliklerini devre dışı bırakarak Google’ın sansür katmanını aşmayı başardı.

Kötü amaçlı uygulamalar, güvenlik şirketi White Ops tarafından tespit edildi. Şirket sorunu keşfettikten sonra Google’a bildirdi ve uygulamaların kaldırılmasını önerdi. Bu seferki kötü amaçlı uygulamaların çoğu güzellik uygulamaları, selfie veya fotoğraf filtreleri ile ilgili. Bu uygulamalar yüklendikten sonra reklam borbardımanına tutuyor, sürekli bir tarayıcı açıyor ve belirli web sitelerine yönlendiriyor ve hatta ekrandaki uygulama simgesini gizleyerek uygulamaların kaldırılmasını önlüyor.

Google’ın hızlı aksiyonuna rağmen, White Ops toplamda yarım milyondan fazla indirme yapılan 17 uygulama olduğunu söylüyor. Kötü amaçlı uygulamaların çoğu daha önce Play Store’da bulunan ancak kaldırılan uygulamanın yeni bir sürümü. Uygulamalar temizlediğinden mağazada tekrar yer alabiliyor ancak bir güncelleme vasıtasıyla zararlı kodlar tekrar gönderiliyor. White Ops tarafından bahsedilen tüm uygulamalar kaldırıldı. Aşağıdaki listeyi kontrol etmenizi ve içinde yükledikleriniz varsa silmenizi öneririz:

Zararlı Uygulamaların Listesi