Google'ın Bir Sonraki Android Telefonu Beklediğimizden Çok Daha Erken Gelebilir

Google'dan beklediğimiz bir sonraki telefon Pixel 6a ancak son söylentiler ertelendiğini öne sürse de (muhtemelen 28 Temmuz'a kadar), şimdi görünen o ki bu tarihten çok daha erken piyasaya sürülebileceğine dair kanıtlar var.

Bugün Pixel 6a'nın perakende kutusu sızdırıldı ve kutunun görüntüsü Techxine tarafından paylaşıldı. Henüz görselin ve paylaşan sitenin gerçekliği muallak ancak iddialar güçlü desek yalan olmaz. Kutunun tasarımı Pixel 6'nın kutusu gibi duruyor ve üzerindeki Pixel 6a yazısı gayet doğal duruyor fakat Photoshop ile yapılmış olmasını da ihtimaller arasında tutmak gerek.

Her hâlükârda kutu telefonun arka tarafını bizlere gösteriyor, bu da biraz farklı bir renkte görünüyor gibi olsa da Google Pixel 6'ya oldukça benzerliğini gözler önüne seriyor. Bir yandan da bu daha önceki bir sızıntıyla da çelişiyor, görünüşe göre Google, Pixel 6a'da telefonun iki tonlu stillerini koruyacak.

Google Pixel 6a Çok Daha Erken Piyasaya Sürülebilir

Arka tasarım, sızıntılardan ve söylentilerden beklediğimizin aksine temelde Pixel 6 ile aynı görünen ve çift lensli bir arka kamera içeriyor ancak sızıntılar, kullanılan lenslerden birinin Google'ın amiral gemisinden farklı olabileceğini gösteriyor ve cam yerine arkada plastik kullanılması da dikkatimizi çeken unsurlardan birisi.

Bu sızıntı herhangi bir sürüm tarihi bilgisi içermese de bir perakende kutusu gördüğümüz gerçeği, Google Pixel 6a'nın çok yakında piyasaya sürülebileceğini gösteriyor. Mevcut sızıntılar, 11 Mayıs'ta Google IO'da tanıtılabileceğini ancak devam eden çip sıkıntısı nedeniyle mağazalara gelmesinin Temmuz sonunu bulacağını gösteriyor. Tabii perakende kutuları çoktan hazırlandıysa bu tahminlerin yanılma payı oldukça yüksek. Eğer bu kutu gerçekse telefonun Mayıs ayında başlangıçta belirli bölgelerde olmak üzere satışa çıkabileceğini düşünüyoruz.