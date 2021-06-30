Google'ın En Büyük Müşterisi Apple Olabilir

Yeni paylaşılan bilgilere göre Google'ın en büyük müşterisi aslında onun mobil alandaki en büyük rakibi Apple olabilir. The Information tarafından aktarılan bilgiler, Apple'ın bulut depolama alanında Google'a güvendiğini gösteriyor.

Teknoloji devi Apple'ın hizmetlerinin çoğunda artık bulut hizmetlerini kullanması ve Apple kullanıcılarının fotoğraf, video ve dosyaları depolamak için giderek daha çok iCloud'u benimsemesi, şirketin gereksinimlerini de arttırıyor.

Şirket, kendi veri merkezlerine sahip olsa da bulut depolama alanında üçüncü taraf şirketlere de güveniyor. Şirketin güvendiği şirketlerin başında tahmin edilebileceği üzere mobil alandaki en büyük rakibi Apple geliyor.

Apple, Google'ın En Büyük Müşterisi Olmanın Şartlarını Karşılıyor

The Information'ın sağladığı bilgiler, Apple'ın Google bulut hizmetlerine yaptığı harcamanın yıldan yıla %50 arttığını ve bu yıl toplam 8 EB verisini yönetmek için yaklaşık olarak 300 milyon dolar ödeme yapmaya hazırlandığını ortaya çıkardı.

Apple, görünüşe bakılacak olursa Google'ın en çok kazanç sağladığı şirketlerden biri olma yolunda kararlı bir şekilde ilerliyor. Apple'ın ardından ise TikTok isimli popüler sosyal medya uygulamasının sahibi ByteDance geliyor. Apple, Google'ın bulut hizmetini kullanarak 8 eksabayt veri depolarken ByteDance ise 500 petabayt veri depoluyor.

The Information, Apple'ın sakladığı veri boyutunun oldukça büyük olduğunu belirtti. Google'ın sunucularında depolanan tüm kişisel bilgiler elbette ki Apple'a ait şifreleme sistemi ile şifreleniyor. Bu, kullanıcıların kişisel verilerinin Apple'ın sunucularında depolanmasından çok farklı olmadığı anlamına geliyor. Şirketin kullandığı şifreleme sayesinde kullanıcının haricinde kimse verilere erişim sağlayamıyor.

Bir Apple kullanıcısı olarak şirketin depolamada üçüncü taraf hizmetlere güvenmek yerine kendi olanaklarını kullanmasını isteyebilirsiniz. The Information, Apple'ın bulut depolama gereksinimlerinin şirketin kendi olanaklarının çok çabuk üzerine çıktığını ve bu nedenle Google'a güvenmenin daha iyi bir seçim olduğunu ifade etti.

Görünüşe bakılacak olursa iki şirketin özellikle mobil sektörde birbirine rakip olması, onların iş birliği yapmasının önüne geçmiyor. Bu, Google'ın bulut hizmetlerinde genellikle ilk sırada yer almasından kaynaklanıyor.

Yazılım devi Google, bulut depolama alanının en büyük isimlerinden biri olarak biliniyor. Google, Apple'dan kazanırken Apple da kullanıcı deneyimine yatırım yaparak daha fazla kazanç sağlamayı hedefliyor.