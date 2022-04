Google'ın 'Yakındakilerle Paylaş' Teknolojisi Yeni Bir Özelliğe Kavuşuyor

Esper'den Mishaal Rahman'ın (Twitter üzerinden) fark ettiği üzere Android'e yeni bir 'Yakındakilerle Paylaş' özelliği geliyor. Bu özellik, şu anda aktif olarak kullanılamamasına rağmen Google Play Hizmetleri uygulamasının en son sürümünde görüldü.

Yakındakilerle Paylaş, yakınınızdaki aynı Google Hesabında bulunan cihazları listeleyen "Cihazlarınız" adlı yeni bir seçeneğe sahip olacak. Bu, aktarımı onaylamaya gerek kalmadan bir dosyayı doğrudan alıcı cihaza aktarmaya başlayacak.

Yakındakilerle Paylaş, Android ve Chromebook cihazlarının yakındaki diğer cihazlara dosya, fotoğraf ve video göndermesine olanak tanıyor. Bununla birlikte yalnızca ufak bir problem kendi cihazlarınız arasında dosya gönderirken ortaya çıkıyor. Mevcut durumunda her iki cihazdan da aynı Google hesabına giriş yapmış olsanız bile alıcı cihazda bir onay istemi kabul edilmesi gerekiyor.

This hasn't rolled out yet from what I can see, but it's present in the latest version of Google Play Services. pic.twitter.com/wdtxoiE2oz