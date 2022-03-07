Google'ın Yeni Kulaklık ve Saatlerini Cildinizi Kullanarak Kontrol Edebileceksiniz

Bildiğiniz tüm dokunma ve ses kontrollerini unutun. Google'ın yeni ürünleri Pixel Buds ve Watch'a cilt hareketleri ile tanıma özelliği gelebilir.

Google kısa zaman önce Pixel Buds ve Pixel Watch da dahil olmak üzere bir dizi farklı cihaz için bir dış görünüm arayüzü geliştirmesini içeren patent aldı. Ses seviyesini kontrol etmek için kablosuz kulaklıkları nasıl yukarı aşağı kaydırıyorsak veya müziği çalmak/duraklatmak için nasıl dokunabiliyorsak, bu yeni patent bunun yerine kulaklarınızın yakınındaki cildinizde benzer hareketlerin uygulanması ile kontrol sağlamayla ilgili.

Peki bu yeni cilt hareketleri teknolojisi nasıl kullanılacak?

Kullanıcılar akıllı saatinin ekranını kaydırmak yerine kollarında, bileklerinde ve ellerinde bazı hareketler yaparak gördüklerini kontrol edebilecekler. Patente göre cihazlar bunu yakındaki hareketleri algılayabilen ve onları tanınabilir kontrollere çevirebilen çoklu sensörler kullanarak gerçekleştirecek. Ayrıca Google bu amaca yönelik hareketleri, düzenli hareketlerden ayırt edebilen bir makine öğrenimi teknolojisi uyguluyor bu nedenle öğle yemeğinizi yemek istediğinizde veya o rahatsız edici kaşıntıyı kaşımak istediğinizde kablosuz kulaklığınızı kapatma konusunda endişelenmenize gerek olmayacak.

Bu teknoloji etkili bir şekilde uygulanabilirse cilt hareketleri, birçok kablosuz kulaklığın hâlihazırda kullandığı geleneksel dokunmatik kontrollere göre bazı önemli avantajlar sağlayabilir. Yine de tüm patentlerde olduğu gibi marka resmî olarak duyurana kadar bir Google cihazının cilt hareketlerini kullanacağını göreceğimizin garantisi yok.

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