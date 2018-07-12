GoPro 30 Milyondan Fazla Aksiyon Kamerası Satmayı Başardı

Dünyanın en büyük aksiyon kamerası üreticisi olan GoPro ilk HD ürününü 2009 yılında sunmuş ve büyük bir beğeni toplamıştı. ABD'li kamera devi bu dokuz yıllık süreçte 30 milyondan daha fazla aksiyon kamerası sattığını açıkladı.

Şirketin en çok satan ürünü olan Hero 5 modelinin 4 milyon satış gerçekleştirdiği ve bu anlamda en fazla satan aksiyon kamerası olduğu ifade edildi. Son zamanlarda çalkantılı bir süreç içerisinde olan GoPro yine de satış konusunda ivmesini sürekli yukarıya taşıdıklarını da belirtti.

Konu hakkında şirket CEO'su Nicholas Woodman düzenlenen basın açıklamasında konuştu. " Bu satış basamağı için tüketicilerin GoPro'ya olan saygısını seviyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimize GoPro olarak büyük bir teşekkür etmek istiyorum." şeklinde konuşan CEO, müşterilerine olan bağlılıklarını göstermiş oldu.

Ayrıca 2016 yılının son dönemlerinde yeniden yapılanma sürecine giren ABD'li şirket, bu süreçte bir hayli çalkalandı ve satış - hisse oranında düşüş yaşadı. Zaten şirket yapılanma sonrasında eğlence bölümünü kapatıp çalışan sayısında azalmaya gitti. Özellikle Karma drone'dan sonra bu pazardan çekilen GoPro'nun 360 kameralara ve aksiyon kameralarına odaklandığını belirtmek gerek.

GoPro, şirketin ilerlemesiyle ilgili ek ayrıntıların 2 Ağustos'a kadar paylaşılacak olan üç aylık kazanç raporunda mevcut olacağını söyledi.