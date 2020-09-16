GoPro Hero 9 Black Duyuruldu: 5K Video Çekimi ve Ön Ekranla Geliyor

GoPro'nun yeni aksiyon kamerası Hero 9 Black yıllar sonra en önemli güncellemelerden birini getiriyor. Öne bakan ekrana sahip yeni tasarıma ek olarak Hero 9 Black; fotoğraf ve video için daha iyi çözünürlük, daha büyük bir pil, daha iyi sabitlemeye sahip. İşte tüm detaylarıyla GoPro Hero 9 Black.

GoPro Hero 9 Black teknik özellikleri

GoPro, Hero 9 Black'in çekim yapabileceği genel çözünürlüğü 20 megapiksele kadar ve ilk kez 5K videoda çekim yapma seçeneği (30 fps'de) sunuluyor. Çıkarılabilir 1720mAh pil, Hero 8 Black'e göre yüzde 40 daha büyük.

GoPro ayrıca 2019 modelinde eksik olan ön lens kapağını geri getirdi ve bu Ekim ayında satışı başlayacak "Max Lens" parçasıyla birlikte yönü ne olursa olsun daha geniş bir çerçeve ve yatay seviyelendirme şansı sunacak.

Ön ekran artık çekimleri izlemek için tam renkli bir panel sunarken, arka ekran ise daha büyük 2,27 inçlik bir dokunmatik panele sahip. (eski modelde 1,95 inç) Daha büyük ekran ve pil yeni Hero 9 Black'ın eski modellerden biraz daha ağır olmasına da yol açıyor.

GoPro Hero 5 Black fiyatı

Tüm bu yeniliklerin dahilinde Hero 9 Black'in fiyatı da kullanıcıların biraz canını sıkabilir. Geçen yılki modele göre 50 dolar daha pahalı sunulan Hero 9 Black 450 dolar olarak fiyatlandırılmış. Ancak 50 dolara bir yıllık GoPro Plus aboneliği satın alırsanız cihazın 350 dolara düşürüldüğü belirtiyor. Aksiyon kamerasının Türkiye satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.