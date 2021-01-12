Bilim Dünyasını Şaşkına Çeviren Olay: Goriller Koronavirüse Yakalandı!

Amerika Birleşik Devletleri’n yer alan San Diego Hayvanat Bahçesinde bilim dünysını şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Goriller koronavirüse yakalandı. Virüse yakalanan gorillerde meydana gelen semptomlar açıklandı. ABD’nin en popüler hayvanat bahçesinde gorillere virüsün nasıl bulaştığı ise araştırılıyor. Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Goriller Koronavirüse Nasıl Yakalandı?

Amerika Birleşik Devletleri’nin en popüler hayvanat bahçesi olan San Diego Hayvanat Bahçesinde salgında bir ilk yaşandı. Gorillere COVID-19 virüsü bulaştı. Hayvanat bahçesi ve safari parkının yöneticisi Lisa Peterson, konu ile ilgili çok önemli bilgiler paylaştı. Peterson tarafından yapılan açıklamaya göre parkta kendilerine ayrılmış kısımda yaşayan 8 goril, COVID-19 virüsüne yakalandı.

Yeni tip koronavirüse yakalanan gorillerde meydana gelen semptomlar da açıklandı. Yapılan açıklamada, San Diego Hayvanat Bahçesinde virüse yakalanan gorillerin öksürdüğü belirtildi. Gorillere yeni tip koronavirüsün parkta çalışan bir görevli tarafından bulaştığı tahmin ediliyor. Yetkililer tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, incelemelerin devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Hayvanlar İçin Koronavirüs Aşısı Geliyor

Ameirka Birleşik Devletleri ve İtalya’da yer alan iki şirket, geçtiğimiz günlerde hayvanlar için koronavirüs aşısı geliştirdiğini açıklamıştı. Hayvanlar için geliştirilen COVID-19 aşısı sayesinde kedilere virüs bulaşmasının önleneceği belirtildi. İtalya merkezli Takis Biotech’in veteriner bölümü EvviVax ile ABD merkezli Applied DNA Sciences tarafından geliştirilen aşı, iki dozdan oluşuyor. Paylaşılan bilgilere göre yaklaşık olarak 6 ay sürmesi beklenen klinik çalışmaları, bu ay New York’ta kediler üzerinde başlayacak.

Japonya’da Yeni Koronavirüs Mutasyonu Ortaya Çıktı

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaptığı açıklamada, Japonya’da kısa süre önce koronavirüsün daha hızlı yayılan türünün varlığına ilişkin Dünya Sağlık Örgütünün bilgilendirildiğini belirtti ve açıklamasına şu şekilde devam etti: "COVID-19 ne kadar çok yayılırsa, virüste mutasyon şansı da o kadar yüksek oluyor. En dikkati çekeni, virüsün bazı türlerinin bulaşabilirliğinin artıyor görünmesidir.”

Güney Afrika Cumhuriyeti ve İngiltere’de tespit edilen COVID-19’un daha hızlı yayılan türünün ardından Japonya’da farklı bir türün ortaya çıkmasının risklerine ilişkin oldukça önemli bilgiler paylaşan Dr. Ghebreyesus, "Bu, yeni tip koronavirüs vakalarında ve hastaneye yatışlarda artışa neden olabilir. Sağlık çalışanları ve zaten kırılma noktasına yakın hastaneler için oldukça sorunlu bir durum” şeklinde konuştu.