Gorillere Saldıran Şempanzeler İlk Kez Gözlemlendi: 2 Goril Öldü

Gorillere saldıran şempanzeler, iki bebek gorilin ölümüne neden oldu. Osnabrück Üniversitesi ve Almanya'nın Leipzig kentindeki Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsünden bir araştırma ekibi, ilk kez şempanzelerin vahşi doğada gorillere karşı yaptığı ölümcül saldırılarını gözlemledi.

Şempanzelerin ilginç davranışının arkasında gıda savaşının mı, yağmur ormanlarının üretkenliğinin azalmasının mı yoksa iklim değişikliğinin mi olduğu bilinmiyor ancak ekip şu anda şempanzelerin söz konusu davranışına neden olan etkenleri bulmak için araştırmalarını sürdürüyor.

Gorillere Saldıran Şempanzeler Bunu Neden Yaptı?

Şempanzeler Doğu Afrika ve Orta Afrika'da oldukça yaygın. Bu şempanzelerden bazılarının Gabon'daki Loango National Park gibi bazı bölgelerde gorillerle birlikte yaşadığı biliniyor. Bu park aynı zamanda Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsünden Primatolog Tobias Deschner ve Osnabrück Üniversitesinden Biyolog Simone Pika tarafından 2005'ten beri yürütülen Loango Şempanze Projesi'nin ana üssü olmaya devam ediyor.

Araştırmacılar, Loango'da yaklaşık 45 şempanzenin davranışını gözlemliyor. Ekibin önceliğinde ise grup çalışması, sosyal ilişkiler, komşu gruplarla etkileşimler, avlanma, alet kullanımı ve iletişim becerileri yer alıyor.

Projenin yöneticilerinden Simone Pika, her iki türün de barış içinde bir etkileşimde bulunduğunun düzenli olarak gözlemlendiğini, Kongo'dan meslektaşlarının iki büyük maymun türü arasındaki eğlenceli etkileşimlere bile tanık olduğunu söyledi.

Şempanzeler ve goriller arasındaki ölümcül karşılaşmalar şimdiye kadar hiç gözlemlenmemişti. Tobias Deschner, "Gözlemlerimiz, şempanzelerin varlığının goriller üzerinde ölümcül bir etkisi olabileceğine dair ilk kanıtı sağlıyor" dedi.

Deschner, araştırma ekibinin şimdiki hedefinin inanılmaz derecede şempanzelerin son davranışını tetikleyen faktörleri araştırmak olduğunu açıkladı.

Şempanze ve Goril Karşılaşması Nasıl Gerçekleşti?

Karşılaşmaya dair ilk gözlemlerini anlatan doktora öğrencisi Lara M. Southern, ilk başta sadece şempanzelerin çığlıklarını duyduğunu ve bunun komşu şempanze grupları arasında tipik bir karşılaşma olduğunu düşündüklerini söyledi. Southern daha sonra şempanzelerin 5 gorilden oluşan bir grup ile karşı karşıya geldiğini gördüklerini ifade etti.

Şempanzeler, bir saatten daha fazla bir süre boyunca birlik olarak gorillere saldırdı. Grubun iki gümüş sırtlısı ve yetişkin dişiler, kendilerini ve yavrularını savundu. Gümüş sırtlılar ve yetişkin dişiler, şempanzelere karşı direnemeyince kaçtı ancak iki bebek goril olduğu yerde kalarak şempanzelerin saldırısına uğramaya devam etti. İki bebek goril de şempanzeler tarafından öldürüldü.