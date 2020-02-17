Görme Engelli Türk Mühendis Facebook'ta Çalışmaya Başladı

Yazılım mühendisliği eğitimni Amerika Birleşik Devletleri'nde aldığı burslarla tamamlayan görme engelli Burak Koray Polat, Facebook merkezinde yazılım mühendisi olarak çalışmaya başladı.

Görme yetisini 6 yaşında kaybeden Burak Koray Polat, lise son sınıfa kadar eğitimini Türkiye'de almıştı. Lise son sınıfta değişim öğrencisi olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde orta öğretim eğitimini tamamlayan Polat, girdiği sınavlar sonucunda Miami Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümünü burslu okumaya hak kazandı.

Üniversitenin son senesinde Facebook'ta staj yapmaya başlayan Burak Koray Polat, California'daki Silikon Vadisinde Facebook'un kampüsünde görme engelli ilk Türk yazılım mühendisi olarak işe başladı.

Eğitim gördüğü üniversitede engelli öğrencilerin kampüste gitmek istedikleri yerlere yardım almadan ulaşabilmeleri için navigasyon programı yazılımına öncülük eden Polat, Türkiye'de de bilim alanında ilerlemek isteyen görme engelli öğrencileri bir platformda buluşturmayı hedefliyor.

Facebook'a yaptığı iş başvuru süreci hakkında bilgi veren Polat, "Facebook'un logolarının bulunduğu yeleği giyerek mezuniyetime gelen annemi karşılamaya gittim. İlk defa anneme orada söyledim. Annem o zamana kadar beni halen iş arıyor olarak biliyordu." dedi.

Görme engelli imajını yıkmak istiyorum

Gören biriyle evlendiği için çevresinden çeşitli tepkiler aldığını da dile getiren Polat, şöyle konuştu: "İnsanların aklındaki görme engelli imajını yıkmak bizim için en zor şeylerden birisidir. Evlenmemize rağmen eşimin ailesiyle aramız pek iyi sayılmaz. Görme engelimden dolayı daha beni tanımadan, oturup kalkmamı ve yememi içmemi bilmeden ilk refleksleri beni reddetmek oldu. Umuyorum ki ileride beni tanıdıkça, sıradan insanlar gibi başarılı olduğumu gördükçe onlar da anlayacaklardır. Engelli olan insanların sorunlarından birisi de kimlik problemidir. Gerçekten görme engelli kardeşlerime, abilerime ve ablalarıma verebileceğim en güzel tavsiyelerden birisi de, kendinizi ne kadar geliştirirseniz görme engelli kimliğinizden sıyrılmanız da bir o kadar kolay olacaktır."

Baba Polat, oğlunun kendilerine Allah'ın bir lütfu olduğunu belirterek, "Koray'ın bana çok güzel bir sözü vardır. 'Baba benim için üzülme ben araba kullanmak hariç senin yaptığın her şeyi yapabilirim' demişti. Aslında işin özeti bu. Bir görme engelli, araba kullanmak hariç bizlerin yapabildiği herşeyi yapabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.