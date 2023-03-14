Görme Engelliler İçin Geliştirilmiş Kamera: Sony DSC-HX99 RNV

Sony, görme engelli bireyler için özel olarak tasarlanmış bir kamera kiti duyurdu. Bu özel kamera sistemi, Cybershot DSC-HX99 ve bir retinal lazer projeksiyon sistemine sahip bir vizörden oluşuyor. Bu sayede görme engelli bireylerin fotoğraf çekmesi kolaylaşıyor.

Sony, teknolojideki gelişmeleri takip ederek, fotoğrafçılığı daha erişilebilir hâle getirmeyi amaçlayan bir cihaz üzerinde çalışmalar yürüttü. Dünya genelinde bir ilk olarak sunulan bu kamera, görme engelli bireylerin işlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Sony'in bugün duyurduğu DSC-HX99 RNV, görme engelliler için tasarlanmış olup fotoğraf çekmeyi kolaylaştıran bir kamera kiti olarak kullanıcılara sunuldu. Kamera sistemi, 18MP arka tarafı aydınlatmalı sensöre ve 24 mm ila 720 mm yakınlaştırma lensine sahip. Bu özellikleri sayesinde kullanıcılar yüksek kaliteli fotoğraflar çekebilirler.

Sony'nin Yeni Teknolojisi Nasıl Çalışıyor?

Kamera, görme engelli bireylerin fotoğraf çekmesini kolaylaştıran bir vizöre sahip. Japon QD Laser tarafından özel olarak geliştirilmiş Retissa Neoviewer vizör modeli ile, dijital görüntü doğrudan kullanıcının retinasına yansıtılıyor. Böylece kullanıcılar, çektikleri resimlerdeki detayları ve ifadeleri daha iyi görebiliyor.

Kamera, sadece fotoğraf çekmekle kalmayıp, yüz ifadelerini seçebilme ve işaretleri okuyabilme özelliklerini de kullanıcılara sunuyor. Bu sayede görme engelli bireylerin işlerini kolaylaştırıyor ve fotoğrafçılık alanındaki sınırları aşmaya yardımcı oluyor.

Sony, bu özel kamera kitini Amerikan ve Japon okullarıyla iş birliği yaparak az gören bireylere ulaştırmayı planlıyor. Bu gibi yapılan çalışmalar, insanların sağlık alanındaki engelleri kaldırmaya yönelik umutlarını arttırıyor.

Bu çalışma, sağlık alanındaki engelleri kaldırmaya yönelik umut verici gelişmelerden sadece bir tanesi. Geçtiğimiz günlerde Apple da işitme engelli bireylere yönelik AirPods'lara işitme sağlığı özelliklerini eklemeyi planladığını açıklamıştı.