Görme Engellilerin Hayatını Kolaylaştıracak Bir Uygulama Geliştirildi

Günlük hayatta görme engellilerin hayatını kolaylaştıran uygulamalar gittikçe yaygınlaşıyor. Geliştirilen yeni bir uygulama sayesinde görme engelliler eğitim ve iş hayatında karşılaştıkları problemlerin üstesinden gelebilecekler.

Avrupa Birliği Delegasyonu ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) desteğiyle, Eğitimde Görme Engelliler Derneğince (EGED) kullanıma sunulan Engelsiz Destek Gönüllü Ağı Platformu sayesinde görme engelli bireyler karşılaştıkları sorunlar ile ilgili olarak internet üzerinden diğer bireylerden yardım alabilecekler.

Hem iOS ve Android telefonlar için geliştirilen mobil uygulama ile hem de bilgisayardan engelsizdestek.org adresinden ulaşılabilecek olan platformda, görme engelli kişilerin ilk olarak üyelik oluşturması ve sisteme engel durumlarını belirten belgeleri yüklemeleri gerekiyor. Üyelik aşamasından sonra talep oluşturabilen görme engelliler, yaşadıkları ili ve ilçe ile yardım talep ettikleri konuyu talep ederek gönüllüler ile bir araya geliyor.

Eğitimde Görme Engelliler Derneği (EGED) Başkanı Emre Taşgın, görme engelli bireylerin eğitim hayatında el yazısından faydalanamadıklarını, bu nedenle de bunların seslendirilmesi ya da dijital yazı platformlarına geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Bu platformda gönüllüler, görme engellilerin bu taleplerine karşılık verebilecekler.

Sadece eğitim değil istihdam alanında da değişim yaratacak olan platformda Taşgın’ın açıklamalarına göre görme engelli bir öğretmen için sınav kağıtları erişilebilir hale getirilerek katkı sağlanabilir ya da başka alanlarda da gönüllülerden faydalanılabilir.

Görme engellilerin iş ve eğitim hayatında karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmeyi hedefleyen ve bir ay önce hayata geçen platformun şimdiden 200 üyesi bulunuyor. Siz de görme engelli bireylere destek olmak isterseniz engelsizdestek.org adresinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz.