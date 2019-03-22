Görme Engellilerin Okuyabileceği Akıllı Telefon Klavyesi Geliştirildi

Rus bilim insanları, görme engellilerin daha rahat akıllı telefon kullanabilmelerinin önünü açabilmek adına dokunsal ifade klavyesi geliştirdiler. Taktilnaya ruya isimli bir cihaz eşliğinde kullanılan dokunsal klavyenin, sesli ve yazılı mesajları dokunarak anlaşılabilecek şekle getirdiği ve böylece telefonlardaki yazıların okunmaya başlanabileceği aktarıldı.

Moskova Psikoloji ve Pedagoji Üniversitesi'nden bilim insanları teleküminasyon teknolojisi şirketi, Gruppa Sistematika uzmanları ile birlikte engelliler için cep telefonu ile alınan sesli ve yazılı mesajları dokunsal alfabe yoluyla anlama imkanı veren Taktilnaya ruka (dokunsal el) isimli bir cihaz geliştirdi.

Cep telefonu uygulaması yoluyla çalışan sistemin, telefona gelen mesajları kullanıcının eline mekanik etkiyle hissettirebildiği aktarıldı. Bilgiler beliğin üzerine yerleştirilen bir bilekliğe yerleştirilen araç ile belirli aralıklarla kullanıcıya titreşimler veriyor. Sinyaller ise Braille alfabesi ile (dikdörtgenler üzerine dizili kabartmalı noktalardan oluşan alfabe) kodlanıyor.

Cihazın ilk partisi halihazırda hayır kurumları ile işbirliği ile test için kullanıcılara sunuldu. Bir sonraki aşamada ise test sonuçları doğrultusunda cihazın daha da geliştirilmesi ve kullanıcıların aldıkları mesaja cevap vermesi, telefondaki acil bir numarayı araması planlanıyor. Ayrıca iOS işletim sistemleri için de cihazın uygulamasının geliştirilmesi amaçlanıyor.