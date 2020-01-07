Görünmez Kameralı Telefon: OnePlus Concept One Duyuruldu! #CES2020

OnePlus yeni akıllı telefon modelini dünyanın en büyük teknoloji fuarında görücüye çıkardı. Gelin hep beraber OnePlus Concept One'ın özelliklerine yakından bakalım.

OnePlus Concept One Özellikleri

Tasarımı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran OnePlus Concept One, McLaren ile işbirliği içinde geliştirildi ve elektrokromik cam panele sahip ilk akıllı telefon. OnePlus Concept One'da bulunan elektrokromik cam panel opaklıktan saydamlığa 0,07 saniyede geçiyor. Cihazın kamera lensleri üzerinde elektrokromatik cam yer alıyor. Bu cam cihazı görünmez kılıyor.

OnePlus Concept One'da kullanılan elektrokromik cam panel, McLaren 720S ve 2018 McLaren 570GT'nin isteğe bağlı sunroofunda kullanılan elektrokromik cam panel ile aynı.

Akıllı telefonun hangi yonga setinden güç aldığı ve kaç GB RAM'e sahip olduğu ne yazık ki açınlanmadı. OnePlus Concept One'ın arka tarafında turuncu renkte dikişli deri bulunuyor. Bu da cihaza ayrı bir hava katmış oluyor.

Oneplus Conpet One'ın fiyatı ve ne zaman satışa çıkacağına dair henüz herhangi bir bilgi gelmedi. OnePlus Concept One'ı nasıl buldunuz? Cihazın tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın.