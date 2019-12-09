Görünmez Ön Kamera Konusunda Xiaomi Sona Yaklaştı

Apple son telefonlarında çentiğin boyutlarıyla oynarken, Samsung ise çentik yerine kamera deliğini farklı noktalara taşımakla uğraşıyordu; ancak Xiaomi görünmez ön kamera için harekete geçti. Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, görünmez ön kamera için ilk patent başvurusunu yaptı.

Xiaomi’nin görünmez ön kamera ile ilgili çalışmalar yaptığı uzun süredir biliniyordu. Buna rağmen şirket yeni teknolojisini kullanan telefonuna dair beklenen açıklamayı bir türlü yapmamış ve merak edenlerle görüntüleri paylaşmamıştı.

Xiaomi görünmez ön kamera teknolojisine, kamerayı ekranın arkasına alarak ulaşmaya çalışıyordu. Birçok akıllı telefon üreticisi de buna benzer çalışmalar yürütürken, işin uzmanları böylesine bir geliştirmenin bir hayli zor olduğunun altını birçok kere çizmişlerdi. Yine de Windows United isimli internet sitesi tarafından paylaşılan bilgilerde, Xiaomi’nin yaptığı patent başvurusu gözler önüne serildi.

Xiaomi’nin yaptığı patent başvurusundan görüleceği üzere Xiaomi, görünmez ön kamera fantazisine ulaşabilmek için ekranı birkaç katmandan oluşturmayı denedi. Halihazırda kullanılan ekran teknolojisinde, ekrandaki renkleri oluşturan pikseller, ışığın arkaya geçmesini engelliyorlardı. Bu sebeple ekranın arkasına konulan kameralara ışık ulaşmıyor ve kamera çalışmıyordu. Xiaomi ise araya bir katman daha koyarak, ışığın ve görüntünün kameraya ulaşmasını sağladı.

Tabi bildiğiniz üzere her patentin gerçeğe ulaşma şansı yok: Bazı durumlarda alınan patentler sadece çizim seviyesinde kalabiliyor ve asla son kullanıcının eline ulaşabilecek teknolojilere dönüşemiyor. Xiaomi görünmez ön kamera teknolojisinin akıbeti ise ilerleyen günlerde belli olacak.