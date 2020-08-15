Google, Görüntülü Konuşma Uygulaması Google Duo'nun Fişini Çekebilir!

Google, şu ana kadar çok sayıda hizmeti başarısız olması sonucu sonlandırdı. Geçtiğimiz aylarda Google Play Music uygulamasını kapatan Google, 2016 yılında kullanıma sunulan Görüntülü konuşma uygulaması Google Duo'nun da fişini çekebilir. Google Duo ne zaman kapatılacak? Ortaya atılan iddia ile ilgili detaylar haberimizde.

Görüntülü Konuşma Uygulaması Google Duo Uygulaması Kapatılabilir

Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde video konferans uygulamalarının kullanımı önemli ölçüde arttı. Özellikle karantina döneminde birçok şirket evden çalışma sistemine geçti. Bununla birlikte çalışanlar ekip arkadaşları ile video konferans ile toplantılar gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra insanlar, sevdikleri ile görüntülü olarak iletişim kurdu.

Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde Google Meet'in kullanım oranı önemli ölçüde artmıştı ancak görünüşe göre Google Duo'nun kullanım oranı istenilen düzeye ulaşamadı. Google Duo, aile ve arkadaşlar ile görüntülü sohbet etmek gibi kişisel kullanıma, Google Meet ise daha çok kurumsal kullanıma odaklanıyordu.

İddiaya göre Google, Duo'yu Meet uygulaması ile birleştirecek ve bunun neticesinde hem kişisel hem de kurumsal iletişim için yalnızca Google Meet hizmeti yer alacak. Ortaya atılan iddia gerçekleşirse Duo hizmeti, Google tarafından sonlandırılan hizmetler kervanına katılacak. Sonlandırma işleminin iki yıla kadar gerçekleştirileceği söyleniyor.

İnsanlar salgın döneminde hem kişisel hem de kurumsal kullanım için Zoom'u tercih etti ve bu durumdan dolayı herhangi bir problem yaşamadı. Google, bu durumun bir karışıklığa sebep olabileceğini düşünüyordu ve bu sebepten ötürü Duo ve Meet isimlerinde iki ayrı uygulaması bulunuyordu.