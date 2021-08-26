PTT, Görüntülü Konuşma Uygulaması PttJETON'u Duyurdu

PTT Teknoloji yazılım ekibi, görüntülü konuşma uygulaması PttJETON geliştirdi. Zoom alternatifi uygulama, sahip olduğu özellikler ile dikkat çekiyor. Peki, PttJETON nasıl kullanılır, mobil uygulaması var mı, özellikleri neler? Yerli yazılıma ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Yeni tip koronavirüs döneminde evde kaldığı süre zarfında sosyalleşmeye devam etmek isteyen insanların ilk tercihi, salgının başından bu yana video konferans uygulamaları oldu. İnsanlara yüz yüze olduğunu düşündürecek şekilde geliştirilen bu tür uygulamalar, eve kapanmak zorunda kalan ve bu süreçte çok fazla sıkılan insanların diğer insanlarla sosyalleşmeleri açısından çok büyük faydaları görüldü.

Salgın döneminde kullanım oranında ciddi bir artış yaşanan video konferans uygulamalarına bir yenisi daha eklendi. PTT Teknoloji yazılım ekibi, PttJETON isimli bir video konferans platformu geliştirdi. Yapılan açıklamada, "PTT ve iştirak şirketlerimizde kullanıma başlanan uygulama, önümüzdeki günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı diğer kuruluşlarda da yaygınlaşacak" ifadelerine yer verildi.

Görüntülü Konuşma Uygulaması PttJETON Özellikleri Neler?

PttJETON üzerinden konferans oluşturulabilmesi için kullanıcının hizmete üye olması gerekiyor. Söz konusu paltform üzerinden oluşturulan video konferansa katılmak için herhangi bir üyelik şartı aranmıyor. Dolayısıyla kullanıcılar, davet linkine tıklayarak veya web sayfası üzerinden konfernas ismini girerek hızlı bir şekilde konferansa katılabilir.

Platformun şu anda mobil uygulaması bulunmuyor. Bu sebepten ötürü akıllı telefondan hizmeti kullanmak isteyen kullanıcıların web tarayıcısını tercih etmesi gerekiyor. Yakında Android ve iOS uygulamalarının çıkıp çıkmayacağı henüz bilinmiyor.

@PttTeknoloji yazılım ekibimizce geliştirilen yerli video konferans uygulamamız PttJETON kullanımda. Öncelikle @PTTKurumsal ve iştirak şirketlerimizde kullanıma başlanan uygulama, önümüzdeki günlerde @UABakanligi bağlı diğer kuruluşlarda da yaygınlaşacak. Ülkemize hayırlı olsun. pic.twitter.com/e5s659WlVJ — PTT Teknoloji (@PttTeknoloji) August 25, 2021

Video konferans esnasında moderatörler de belirlenebiliyor. Bu sayede toplantıyı oluşturan kişi olmasa bile moderatörler toplantıyı yönetebiliyor. Moderatörler, istedikleri kullanıcıları konferanstan çıkaratabiliyor, kullanıcıların ses ve görüntü paylaşımlarını yönetebiliyor.

Platformun seminer modunda katılımcılar konuşmak için söz isteyebiliyor. Moderatörler, bu kullanıcılara söz hakkı verebiliyor. Hizmette ayrıca ekran paylaşım özelliği de mevcut. Kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyan bu özellik sayesinde toplantı esnasında doküman, sunum gibi ögeler gösterilebiliyor.

Platformun kullanım şartlarında yer alan bilgilere göre kullanıcıların hizmeti kullanmak için en az 18 yaşında olması gerekiyor. Yerli video konferans uygulamasının uçtan uca şifreleme teknolojisini desteklediği belirtildi.