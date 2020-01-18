Görünüşe Göre Sıradaki God of War'un Geliştirilmesine Başlanmış

2018 yılındaki çıkan God of War için devam oyununun geliştirilmesine çoktan başlanmış gibi görünüyor. En azından SIE Santa Monica Studio geliştiricisinin yaptığı Twitter paylaşımı buna işaret olabilir.

Şu an için yeni oyunun geliştirilme aşamasında olduğu resmi olarak duyurulmadı ama geride bıraktığımız zaman içerisinde Kıdemli Dövüş Tasarımcısı ve Yüz Alaşımı Biçimi Karakter Sanatçısı dahil birçok farklı pozisyon için iş ilanları verilmişti. Kaldı ki Cory Barlog da en az beş oyunun planlamasının yapıldığını dile getirmişti bir röportaj sırasında.

Geçtiğimiz günlerde, SIE Santa Monica Studio bünyesinde çalışan God of War Hikaye Animatörü Kim Newman Twitter hesabı üzerinden hareket yakalama kıyafeti giydiği bir fotoğraf paylaşımı yapmış. Yorum kısmına da geri dönmenin iyi hissettirdiğini belirten bir cümle yazmış. Bir diğer deyişle, sıradaki God of War için geliştirilme aşamasına geçilmiş gibi görünüyor. Geliştirici stüdyonun başka bir planı yoksa tabii ki.

Feels good to be back in the suit.💪 @SonySantaMonica pic.twitter.com/JlfnZB1r8Q — ˗ˏˋKim Newmanˊˎ˗ (@KimboSlasher) 10 Ocak 2020

Şimdilik Sony ve / veya SIE Santa Monica Studio sıradaki God of War için herhangi bir şey söylemiyorlar ama yeni nesil yaklaşmakta olduğu için serinin yeni oyunu büyük ihtimalle PlayStation 5 için düşünülüyordur. Bu da, sıradaki oyunun yeni bir God of War olduğunu varsayarak konuşacak olursak, duyuru için epey bekleyeceğimiz anlamına geliyor olabilir.