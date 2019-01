Görünüşe Göre Sony, Tümüyle PlayStation 5'e Odaklanmış

Oyun dünyası ve oyuncular olarak artık gözümüz kulağımız yeni nesil PlayStation ve Xbox konsolunda. Resmi açıklamalar bir yana, en ufak bir söylenti bile içimizin kıpır kıpır olmasına yol açıyor. Şimdilik ne Sony ne de Microsoft birkaç söylem dışında seslerini pek çıkartmış değiller ama her iki tarafın da vitesi yükselttiklerini bilmek için dahi olmaya gerek yok. Kısa bir süre önce ortaya çıkmış olan bir iddia var. İddiaya göre Sony cephesi resmen PlayStation 5 konsoluna odaklanmış durumda.

İddianın kaynağı ise, Niko Partners analisti Daniel Ahmad. Ahmad, geçmişte aktardığı isabetli detaylarla dikkatleri üzerine çekmişti. Mesela PUBG oyununun Aralık ayında PlayStation 4 platformuna geleceğini, resmi duyurusundan önce ResetEra sitesinde açıklamıştı. Bu yılın ilk yarısı için PlayStation 4 oyunlarının da çıkış için hazırlandıklarını söyleyen Ahmad, yılın ikinci yarısının halen her şeye açık olduğunu da sözlerine ekledi. Her ne kadar Sony E3 2019 fuarına katılmayacak olsa da bu tabii ki geliştirilme aşamasında olan oyunları için tarih duyurusu yapmasına engel değil. Bunlara ek olarak, henüz duyurusu yapılmamış olan birkaç yapımın olduğu da söyleniyor. Bu yapımların PlayStation 5 platformuna taşınması veya nesil geçişine denk gelmesinin söz konusu olabileceğine dikkat çeken Daniel Ahmad, Japon teknolojinin devinin kendi içinde ağırlığı PlayStation 5 konsoluna verdiğini de belirtti. "Genel olarak, birinci parti Sony stüdyolarının odak noktası şu anda PS5." yorumunda bulunan Ahmad, devam etti. "Yeni nesil hakkında konuşmak için halen erken, ama GDC (Oyun Geliştiricileri Konferansı)'den gelen bazı fısıltılar duyabiliriz."

Bu arada, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz sene, oyun endüstrisi köstebeği olan Marcus Sellars tarafından PlayStation 5 geliştirici kitlerinin üçüncü parti geliştirici stüdyolara gönderildiği iddia edilmişti. Sellars, o zamanlarda sıradaki Call of Duty oyununun Call of Duty: Black Ops 4 olacağını iddia etmiş ve tam isabet ettirmişti. Hal böyle olunca da ortaya attığı PlayStation 5 kitleriyle ilgili iddiasıyla da bir "Acaba...?" dedirtmişti. Bu konuya da değinen Daniel Ahmad, yaptığı açıklama ile bu iddiayı doğruladı ve haklarında olumlu şeyler duyduğunu da sözlerine ekledi.

Son olarak; bildiğiniz gibi PlayStation donanımlarıyla ilgili her türlü duyuru için Sony, PlayStation Meeting adı altında bir etkinlik düzenliyor. Daha önceden PlayStation 4, PlayStation 4 Slim ve PlayStation 4 Pro da hep bu etkinlikler ile duyurulmuştu. Şu sıralarda ise Şubat ayının sonlarına doğru düzenleneceği söylenen "witness the future of PlayStation" içerikli bir davetiye e-postaları dolaşıyor. Ne var ki Kotaku sitesinden Jason Schreier, bunun sahte olduğunu söyledi. İnsanlar bu şekilde e-postalar almışlar ama ortada böyle bir etkinliğin olmadığı belirtiliyor.

Any reports you see today about a PlayStation Meeting are very, very fake pic.twitter.com/OtUlDALpvw