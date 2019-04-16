GoT Hayranı Elon Musk, Uzay Aracına Ejderha Kanadı Takacak

SpaceX’in CEO’su Elon Musk, Starship adında yeni uzay aracına Game of Thrones dizisinin final sezonundan esinlenerek ejderha kanadı takmayı düşündüğünü açıkladı.

İlk sezondan itibaren izleyicileri ekrana kilitleyen, tüm dünyada izlenme rekorları kıran Game of Thrones’un final sezonu altı bölümden oluşuyor ve final sezonunun yönetmen koltuğunda David Benioff & D.B. Weiss, David Nutter ve Miguel Sapochnik oturuyor. Musk, Game of Thrones dizisinden esinlenerek, Starship’e ejderha kanadı eklemeyi düşündüğü ile ilgili bir tweet attı.

“Starship’e paslanmaz çelikten ejderha kanatları eklemeyi düşünüyorum.”

Thinking about adding giant stainless steel dragon wings to Starship — Elon Musk (@elonmusk) 14 Nisan 2019

Bir kullanıcı, Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk’ın “Starship’e paslanmaz çelikten ejderha kanatları eklemeyi düşünüyorum.” şeklindeki tweet’i üzerine, Musk’ın dalga geçip geçmediğini öğrenmek için ne kadar ciddi olduğunu 1 ila 10 arasında puanlamasını istedi. Musk, bu tweet’e ise “6.5” şeklinde yanıt verdi.

6.5 — Elon Musk (@elonmusk) 14 Nisan 2019

Musk’ın bu düşüncesinin, 17 Nisan 2011 tarihinde başlayan Game of Thrones’un bu sezon ile birlikte ekranlara veda etmesinden kaynaklandığı düşünülüyor. SpaceX’in kurucusu Musk, eğer bu fikrini gerçekleştirirse dizinin ölümsüzleşmesi için iyi bir adım atmış olacaktır.

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