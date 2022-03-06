Gotham Knight Beta'sı Steam'de Kısa Süreliğine Göründü

Gotham Knights beta sürümünün Steam'de herkese açık olarak kısa süreliğine listelendiği ve kısa sürede kaldırıldığı iddia ediliyor.

Steam arkasında bir iz bırakmasa da Reddit'te bir kullanıcının belirttiğine göre Gotham Knight betası SteamDB'de herkesin görebileceği şekilde kalmış durumda. Şu anda betanın ayrıntılarını bir kenara bırakalım, Gotham Knights için bir çıkış tarihine bile sahip değiliz bu yüzden şimdilik tek yapabileceğimiz bunu yalnızca iddia olarak kabul etmek. Ayrıca söylentiye göre boyutunun da 82.5 GB olduğu belirtiliyor. Üstelik bu boyut yalnızca betaya özgüyse ana oyunun boyutu kesinlikle çok daha fazla olacaktır.

Gotham Knights, Warner Bros. Montreal'in sekiz yıl aradan sonra ilk oyunu olacak. Batman'in ölümünün ardından, sokakları temizlemeye ve Gotham'ı korumaya çalışırken Nightwing, Batgirl, Robin ve Red Hood olarak oynamanıza izin verilecek.

Gotham Knights Çıkış Tarihi ve Fiyatı Sızdırılmış Olabilir

Warner Bros.'un onayı olmadan bunu şimdilik sadece bir söylenti olarak değerlendirebiliriz ancak Fransız bir perakendeci Switch için Ağustos ayında bir satış listelemiş ve fiyatı 60€ olarak gözüküyor. Yine de bu tarih ve fiyatın yer tutmak amacıyla girilmiş olabileceğini belirtmekte fayda var.