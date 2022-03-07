Gotham Knights Çıkış Tarihi Sızıntısına Güvenmeyin!

Warner Bros.'un bir sonraki süper kahraman aksiyon macera oyunu Gotham Knights, İrlandalı bir video oyun mağazasında çekildiği iddia edilen ve önümüzdeki ay piyasaya sürülmek üzere listelenen oyunun çevrimiçi olarak yayınlandığını gösteren bir fotoğrafın ardından oyuncuları heyecanlandırdı. Ancak söz konusu tarih için pek heyecanlanmayın deriz. İşte detaylar!

Gotham Knights Çıkış Tarihi Sizi Yanıltmasın

İlk olarak Twitter hesabı Hogwarts Legacy News tarafından paylaşılan görüntüde, Gotham Knights'ın 24 Nisan 2022'de yayınlanacağı bilgisi yer alıyordu. 5 Mart'ta Steam'de “Gotham Knights BETA” adlı bir uygulama kısaca göründüğünde, yakında piyasaya sürüleceğine dair spekülasyonlar daha da alevlendi. Görüntü oyun forumlarında ve Reddit'te paylaşıldı, bazı hayranlar Gotham Knights'ın önümüzdeki ay çıkacağına heyecanla inanıyor ancak diğerleri listelenen tarihin geçerliliğinden şüphe ediyor.

Oyun testinin neden kısaca listelendiğine dair ek ayrıntılar olmamasına rağmen - dahili geliştirme amaçları için mi tasarlandı yoksa halka açık bir betanın yakında başlayacağının bir işareti mi henüz bilmiyoruz. Şimdiye kadar, Warner Bros'un Gotham Knights'ı bu yıl piyasaya sürmeyi planlandığını biliyoruz. WarnerMedia'nın CEO'su Jason Kilar, 2022 yayın takvimini yılın başlarında bir dizi Tweet'te yineledi ve hayranların çok daha uzun süre bekleyeceklerine dair endişelerini hafifletti.

Batman: Arkham Origins geliştiricisi Warner Bros Montreal, yeni bir macera ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Yapım Gotham City'de geçmesine rağmen, Batman oyunda yer almayacak. Bunun yerine, zamansız ölümünden sonra Caped Crusader'ın yerini alması gereken Nightwing, Batgirl, Robin ve Red Hood olarak oynayacağız. Oyuna sahip olmak isteyen oyuncular, Gotham Knights'ın önümüzdeki ay sürpriz bir çıkış yapacağına inanmak isteyebilirler, ancak orada bir durun deriz.

Perakendecilerin, gelecek video oyunları hakkında bilgi alması nadir görülen bir şeydir. Şirketler bunu, büyük ölçüde kazara sızıntıların olmasını önlemek için bir tedbir amacıyla yapar. Warner Bros.'un ilgiyi artırmak için birkaç hafta pazarlama yapmadan devasa bir oyunu piyasaya sürebileceği inancı hiç bir şekilde gerçekçi gelmiyor. Ayrıca 24 Nisan'ın Pazar gününe denk geldiğini de belirtmekte fayda var. AAA video oyunlarının piyasaya sürülme tarihleri genellikle hafta içi cuma gününe denk getirilmeye çalışılır.

Şimdilik, fotoğrafı görmezden gelmenizi öneririz. Oyunun Steam'de BETA sürümünün gözükmesi, oyunun hala gelişim aşamasında olduğunun da bir kanıtı olarak nitelendirilebilir. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesi üzerinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.