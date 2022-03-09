Gotham Knights'ın Çıkış Tarihi Sonunda Açıklandı

Geliştirici ekip WB Games Montreal bu sabah yaptığı açıklama ile Gotham Knights'ın çıkış tarihini açıkladı. Açık dünya aksiyon-RPG oyunu olacak olan Gotham Knights'ın 25 Ekim'de çıkış yapacağını duyurdu. Bundan neredeyse tam bir yıl önce Warner Bros. Interactive Entertainment, merakla beklenen oyunu 2022 yılına ertelemişti.

Bu sabah yapılan duyuruda çıkış tarihi haricinde başka bir bilgiye yer verilmedi. 25 Ekim'e kadar aksi bir durum belirtilmedikçe Gotham Knights; PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One, Xbox Series S ve Xbox Series X için çıkışını gerçekleştirecek.

Gotham Knights Hakkında

Gotham Knights ilk olarak 2020'de DC FanDome etkinliğinde gösterilmişti. Oyunda oynanabilir karakterler olarak Batgirl, Nightwing, Robin ve Red Hood yer alıyor. Oyun ayrıca Mr. Freeze gibi bilinen düşmanlara ve Gotham Şehri'nin en zengin ve en güçlü ailelerine yer verecek. Oyunun ana hikâyesi iki kişi co-op olarak oynanabilirliği destekleyecek. Gotham Knights'ın başlangıçta 2021'de piyasaya sürülmesi bekleniyordu ancak Warner Bros. Interactive Entertainment, geliştiricilerin "oyuncular için mümkün olan en iyi deneyimi sunmak için daha fazla zamana" ihtiyacı olduğunu söyleyerek oyunu 19 Mart 2021'de ertelemişti. Oyunun geliştiriciliğini üstlenen WB Games Montreal daha önce Batman: Arkham serisinin Rocksteady Studios tarafından geliştirilmeyen tek oyunu olan 2013 yılında çıkmış Batman: Arkham Origins'in geliştiriciliğini üstlenmişti.

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