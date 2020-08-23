Gotham Knights Duyuruldu, Önümüzdeki Sene Çıkıyor

Söylentiler ile geçen ayların ardından, en nihayetinde Gotham Knights duyuruldu. Bu yeni oyun, Batman: Arkham Origins stüdyosu WB Games Montreal tarafından geliştiriliyor ve bir aksilik olmaz ise önümüzdeki sene satışa sunulacak. Detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.

Gotham Knights Nasıl Bir Oyun Olacak?

Gotham Knights, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X için geliştiriliyor. Yepyeni bir açık dünyada geçecek olan aksiyon-rol yapma oyunu, bizi Batgirl, Nightwing, Red Hood ve Robin karakterlerinin rollerine bürüneceğimiz Batman Family kontrolüne geçirecek. Üstümüze düşen ise, şehri kargaşadan korumak, polisleri hizaya getirmek ve halkın umudu ve suçluların da korkulu rüyası olmak.

Belfry'yi ana üssünüz olarak kullanacak ve şehrin tarihindeki en karanlık parçaları birbirine bağlayan gizemleri çözmeye çalışacaksınız. Senaryo boyunca karşılaşacağınız düşmanlarınızın arasında Mr. Freeze gibi DC evreninin simgesel kötü karakterleri de bulunacak.

Gotham Knights oyununda dinamik ve etkileşimli bir Gotham sunulacak ve şehrin bir noktasından başka bir noktasına farklı yetenekler ile seyahat edebilecek ve farklı çatışma stilleri ve Batcycle gibi simgesel bir aracı da kullanabileceksiniz.

WB Games Montreal tarafından geliştirilen oyunda, her bir karakterin kendisine özgü yetenekleri, teçhizatı, silahları ve kostümü bulunacak ve bu kostümü özelleştirebilmeniz de mümkün olacak.

Son olarak, Gotham Knights kooperatif desteği sunacak. Bu sayede, tercihen tek başınıza, bir arkadaşınızla veya çevrimiçi kooperatif olarak oynayabileceksiniz.

WB Games Montreal tarafından duyuruya ek olarak yayınlanan fragmanını ve oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler!