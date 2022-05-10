Gotham Knights'tan 13 Dakikalık Yeni Oynanış Videosu Geldi

Warner Bros'un geliştiriciliğini ve yayıncılığını üstlendiği, Batman evreninde geçecek olan Gotham Knights'tan tam 13 dakikalık yeni oynanış videosu yayınlandı.

Bu yeni videoda Gotham Knights'ın oynanış mekaniklerinin yanı sıra oynanabilir karakterlerden olan Nightwing ve Red Hood gibi karakterleri görebiliyoruz. Eşya sisteminden tutun, evrene ve dinamiklere kadar pek çok detayı gözler önüne seren bu yeni video, oyunu bekleyen kullanıcıları büyük ölçüde sevindirmiş gibi görünüyor.

Hem tek kişi hem de co-op olarak arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz Gotham Knights'ın bu yeni videosunda oyunun bölüm tasarımlarına da yakından bakabiliyoruz. Oynanış kısmının geçtiği atmosferleri göz önünde bulundurursak etkileyici olduklarını söylemeden geçmek zor. Videoda ayrıca karakterlerin kendilerine özgü yeteneklerini ve oyun stillerini görebiliyoruz.

Videonun yanı sıra en önemli noktalardan biri oyunun eski nesil versiyonlarının iptal edilmiş olma ihtimali. Normalde PlayStation 4 ve Xbox One için de çıkacağı belirtilen oyunun bu yeni oynanış videosunda bu platformlara çıkacağı ile ilgili bir bilgi verilmiyor. Oyunun Steam sayfasına ise buradan ulaşabilirsiniz.

Fazla uzatmadan sizleri 13 dakikalık yeni oynanış videosuyla baş başa bırakalım.

Gotham Knights 13 Dakikalık Oynanış Videosu

Gotham Knights Hakkında

Batman öldü. Giderek genişleyen yeni yer altı suç dünyası, Gotham City'nin sokaklarını kasıp kavuruyor. Artık Gotham'ı korumak, bu şehrin yurttaşlarına umut aşılamak, polislerini disiplin altına almak ve suçlulara korku salmak Batman Ailesi'ne, yani Batgirl, Nightwing, Red Hood ve Robin'e düşüyor. Şehrin tarihindeki en karanlık bölümleri birbirine bağlayan gizemleri çözmekten, destansı karşılaşmalarda birbirinden kötü adamları yenmeye kadar çeşitli işlere girişerek yeni Karanlık Şövalye'ye dönüşmeniz ve kaosla dolmuş sokakları kurtarmanız gerekiyor.

Gotham Knights, şu ana kadarki en dinamik ve etkileşimli Gotham City'de geçen açık dünyalı bir aksiyon RPG oyunudur. Tek kişilik oyunda veya diğer bir kahraman ile birlikte Gotham'ın beş ayrı ilçesinde devriye atın ve nerede suç eylemi bulursanız hemen müdahale edin.

Hikâyeniz şimdi başlıyor. Şövalyeliğe adım atın.