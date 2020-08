Gotham Knights ve Suicide Squad: Kill the Justice League Haftaya Duyurulacak

DC FanDome etkinlik programı en nihayetinde belli oldu. Etkinlik sırasında yapılacak olan Gotham Knights ve Suicide Squad: Kill the Justice League duyurularının tam zamanları da belli oldu.

Bu senenin San Diego Comic-Con etkinliğine katılmaktan vazgeçip kendi etkinliğini düzenleme kararı alan DC şirketi, DC FanDome duyurusunu gerçekleştirmişti. Yirmi dört saat sürecek olan DC FanDome, 22 Ağustos 2020 Cumartesi günü başlayacak ve birçok duyuruya sahne olacak. Bunların arasında, uzun zamandır söylentiler ile varlığını sürdüren iki oyun da bulunuyor.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz hafta içerisinde Twitter hesabı üzerinden bir görsel eşliğinde paylaşım yapan Rocksteady Studios, sıradaki oyunu için önümüzdeki hafta başlayacak olan DC FanDome etkinliğini işaret etmişti. Kısa sürede yoğun bir ilgiye maruz kalan bu paylaşım sonrasında da haliyle sabırsızlıkla bekleyişe geçmiştik. Yakın bir zaman önce de bizleri heyecanlandıran yeni bir gelişme yaşandı ve yeni oyun hakkındaki ilk bilgileri alacağımız saat tam olarak belli oldu.

Gotham Knights ve Suicide Squad: Kill the Justice League Ne Zaman Duyurulacak?

Etkinlik programına bakacak olursak, 8:00pm ET yani 23 Ağustos 2020 Pazar günü TSİ 03:00'da düzenlenecek olan bir panel sırasında Suicide Squad: Kill the Justice League oyunu duyurusu yapılacak. Panel açıklamasında ise "Batman: Arkham markasının yaratıcıları Rocksteady Studios'tan merakla beklenen video oyun duyurusunu Will Arnette sunacak." sözlerine yer verilmiş.

Programda dikkat çeken bir diğer detay ise, 1:30pm ET yani 22 Ağustos 2020 Cumartesi günü TSİ 20:30 sıralarında başlayacak olan bir başka panel ile duyurulacak olan ve Gotham Knights adıyla bilinen Warner Bros. Games Montreal oyunu. Batman: Arkham Origins geliştiricisinin yeni oyunu hakkında henüz herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Geçtiğimiz seneden bu yana yapılan merak uyandırıcı Twitter paylaşımlar ile kafaları karıştırmayı başarmışlardı. Bu bağlamda da ortaya birçok iddia atılmıştı. En popüler olanı ise Court of Owls yani Baykuşlar Divanı olarak bilinen örgütün önemli bir rol oynayacağı bir hikayenin sunulacağı yönündeydi. Ayrıca bütün Batman ailesinin oynanabilir olacağı iddiasıyla da karşılaşmıştık. Ne var ki henüz onaylanmış gib şey yok diyebiliriz. Detayları öğrenmek için DC FanDome etkinliğini beklemekteyiz.

Her iki panelin de yirmi dakika kadar süreceği söyleniyor. Haliyle her iki oyun için de tüm detaylar paylaşılamayabilir ama hem duyurulara özel etkileyici fragmanlar izleyecek hem de ilk bakışları atacağımıza şüphemiz yok. Gelişmeleri takipte olacağız.