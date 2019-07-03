Göz Hareketlerini Takip Ederek Baktığınız Yere Odaklanabilen Gözlük Geliştirildi

Göz bozuklukları için lens ve gözlükler kullanılabiliyor olsa da daha iyi sonuçlar sağlayan teknolojiler için araştırmalar yapılıyor. Stanford Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada göz hareketlerini takip edebilen ve baktığınız yere otomatik olarak odaklanabilen bir gözlük geliştirildi. Science Advances isimli dergide yayınlanan makaleye göre gözlükler progresif lenslerden daha iyi sonuç veriyor.

Yaşlandıkça gözlerimizin yakın mesafedeki cisimlere odaklanabilme yeteneği azalır. Yaklaşık 45 yaşında ortaya çıkan ve milyarlarca insanı etkileyen bu duruma presbiyopi adı veriliyor. Presbiyopi, insanların orta yaşta okuma gözlükleri ve lensler kullanmaya başlamasına neden olan başlıca sebep olarak karşımıza çıkıyor.

Lensler ve gözlükler, göz bozukluklarında her zaman istenilen sonucu veremiyor. Ancak yeni geliştirilen göz hareketlerini takip edebilen gözlük, göz merceklerinin çalışma şeklinden ilham alıyor. Gözlükte nereye baktığınızı anlaması için göz izleme sensörleri bulunuyor. Araştırmacılar gözlükteki lenslerin doğru şeye odaklanması için göz izleme verilerini izleyen bir yazılım geliştirdiler.

Geliştirilen gözlük, 56 presbiyopi hastası tarafından denendi ve sonuç olarak bu kişiler gözlükle okumayı progresif lenslere göre daha kolay buldular. Göz haraketlerini takip edebilen gözlük oldukça faydalı olsa da görüntü olarak sanal gerçeklik gözlüklerine benziyor. Bu nedenle araştırmacılar gözlüğü, günlük olarak kullanılabilecek ebatlara ve ağırlığa getirmek için uğraşıyor.