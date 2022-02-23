Salgının etkisiyle ekran karşısında geçen sürenin artması kullanıcıların göz sağlığı için tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Bilgisayar ekranlarında kullanılan düşük mavi ışık teknolojisi ise göz sağlığını korumada önemli bir özellik olarak dikkat çekiyor. Dizüstü bilgisayarlar hibrit çalışmanın da getirdiği şartlarla son yıllarda hem çalışanlar hem de öğrenciler için vazgeçilmez hale geldi. Çalışma ve günlük dinlenme anlarında yoğun bilgisayar kullanımı ise uzun saatler sonrasında gözlere zarar verebiliyor. Bunun en büyük nedeni de ekrandan yayılan mavi ışık. Göz sağlığınıza önem veren laptop: Honor MagicBook 16 detayları haberimizde!

Honor MagicBook 16 Düşük Mavi Işık Sertifikasına Sahip

Bilgisayar ekranları dalga boyu 380- 450 nanometre arasında değişen yüksek enerjili mavi ışık yayar. Mavi ışık kısa dalga boyutunda olduğu için yüksek enerjiye ve bu nedenle göz için zararlı olabilecek potansiyele sahiptir. Gözler bu aralığa uzun süre maruz kaldığında retinada hasara neden olabilir. Bu durum kuru göz sendromuna ya da göz yorgunluğuna yol açabileceği gibi ilerleyen aşamalarda görme bozukluğuna bile davetiye çıkarabilir. Öte yandan mavi ışık, vücudun melatonin salgılamasına da müdahale ederek uykuya dalmayı zorlaştırır.

Ekran başında uzun saatler geçirenler için tasarlanan yeni Honor MagicBook 16 ise TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık Sertifikasına sahip. Eye Comfort HONOR FullView Ekran, zararlı mavi ışık seviyesini yüzde 50 oranında etkili bir şekilde azaltıyor. Zen 3 mimarisine sahip AMD Ryzen 5 5600H işlemci ile güçlendirilen Honor MagicBook 16’da, ayrıca ekranınızın renk sıcaklığını ayarlamanızı sağlayan ve mavi ışık emisyonunu azaltarak dijital göz yorgunluğunu azaltan özel göz konforu modu da bulunuyor. Bu modun özellikle okuma yaparken ve video ya da film izlerken kullanılması öneriliyor.

Günlük işleriniz sırasında gözlerinizi rahatlatabilecek donanımsal DC karartma teknolojisiyle gelen MagicBook 16’da masaüstünde boş bir alana sağ tıklayarak Göz konforu modunu etkinleştirmek mümkün. Devre dışı bırakmak içinse Görüntü Ayarları’nı seçmeniz yeterli. Cihazın teknik detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Honor MagicBook 16 Teknik Özellikleri:

Ekran: 16,1 inç büyüklüğünde IPS

İşlemci: AMD Ryzen 5600H

RAM: 16 GB

Depolama: 512 GB

İşletim Sistemi: Windows 11

Batarya: 56 Wh

Ağırlık: 1,84 kg

Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1

Windows 11 işletim sistemli Honor MagicBook 16, Honor Türkiye resmi garantisi üzerinden 16.999 TL fiyat etiketiyle satışta. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesi üzerinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.