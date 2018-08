Gözlem Robotu Curiosity Mars'taki 6. Yılını Kutluyor

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA tarafından Mars’a gönderilen ve Kızıl Gezegen hakkında bilgiler toplayan Curiosity, bugün sabah saatlerinde Twitter üzerinden 6. Yılını kutladığını duyurdu.

NASA’nın Mars Bilim Laboratuvarı misyonunun parçası olarak geliştirilen ve Mars’ın Gale Krateri çevresinde keşifte bulunması adına tasarlanan Curiosity, 26 Kasım 2011’de Cape Canaveral Uzay İstasyonu’ndan fırlatılmıştı. Yaklaşık bir yıl süren yolcuğunun ardından 6 Ağustos 2012’de Mars’a inmeyi başaran robot, iniş yapmasının hemen ardından görevini yerine getirmeye ve gezegen hakkında bilgileri toplamaya başlamıştı.

Yine NASA tarafından gönderilen Opportunity isimli uzay aracıyla birlikte Mars’ta gözlem yapan iki insan yapımı araçtan bir tanesi olarak adını tarihe yazdıran robot, Mars’ta bulunması muhtemel organik maddeleri araştırmak üzere geliştirilmişti. Yakın zaman önce Mars’ta su olduğuna dair en somut örneklerden bir tanesini gün yüzüne çıkaran Curiosity, bugüne kadar görevini layıkıyla yerine getirmişti.

I touched down on #Mars six years ago. Celebrating my 6th landing anniversary with the traditional gift of iron… oxide. (It puts the red in Red Planet.) https://t.co/AgssRU46yh pic.twitter.com/IAMa5H4TUG