Gözlem Uydusu GoPro ile Uzay Selfie'si Çekti

NanoAvonic firmasına ait olan mini uydu MP42, nisan ayında fırlatıldığı günden beri görevine devam ediyor. Minik uzay aracı harıl harıl çalışırken yaptığı zorlu görevin dışında olan bir olayla gündeme geldi. Firmanın geçtiğimiz günlerde paylaştığı fotoğrafta, MP42'nin üstüne takılı olan GoPro ile çektiği bir özçekim yer aldı.

Ayrıca uzaydan çekilen 4K görüntüleri fotoğrafla birlikte paylaşan firma, sembolik mesaj da yayınladı.

İşte İlk Uydu Özçekiminden Görüntüler!

NanoAvonics'in kurucu ortağı ve CEO'su Vytenis Buzas, çekilen fotoğrafla ilgili "Fotoğraf ve videoda arka planda Büyük Set Resifi'nin yer almasının nedeni kısmen sembolikti. Gezegenimizin savunmasızlığı özellikle iklim değişikliği ve çevre sorunlarını izlemekle görevli uyduların gözünden göstermek istedik" dedi.

Uzay özçekimleri tatlı fotoğraflar olarak bilinse de aslında aracın görevleri için büyük önem taşıyor. Özellikle araç üstündeki hasarların tespiti ve durum değerlendirmesi gibi konularda araca bağlı olan kameralardan yardım alınıyor. Uzayda yapılan ilk çekilen özçekim, Gemini 10 görevi sırasında ünlü astronot Buzz Aldrin tarafından çekilmişti.

Şimdiye kadar Çin'in Mars'a gönderdiği Tianwen-1 uydusu ve NASA'nın Mars uydusu MAVEN'dan eşsiz özçekimler gelmişti. Gitgide yaygınlaşan bu gelenek, her seferinde evrene kıyasla ne kadar küçük bir mavi noktada yaşadığımızı kanıtlar nitelikte.