Gözleriniz Kanayabilir! Samsung Ters Çentikli Telefon Patenti Aldı

Akıllı telefon üreticileri yeni modelleri çerçevelerden arındırmak için ellerinden geleni yapıyor. Tüm bunlarla birlikte Samsung aldığı ilginç çentik patenti ile gündeme geldi.

Ekran Üstü Çerçeve Dönemi Başlayabilir

Çentikli ekrana sahip akıllı telefon modelleri piyasaya ilk sürüldüğü zamanlarda çok büyük eleştiriler almıştı. Kullanıcılar bu tasarımın hoş gözükmediğini ve tasarımsal sürekliliği bozduğunu söylüyorlardı. Daha sonrasında ortaya çıkan küçük çentik ve damla çentik çözümleri ise bu noktada durumu biraz olsun yumuşatmayı başarmıştı.

Üreticilerin artık hem çerçeve hem de çentik için alan ayırmak istemediklerini biliyoruz. Bu noktada ekran içi ve ekran altı çözümler üreten şirketler, çekmeceli sistem ve kaydırılabilir tasarım trendlerine de yer veriyor.

Kullanıcıların çentiğe alışması ve sevmesinin ardından kısa bir süre geçmişken, Samsung ters çentikli bir telefon patenti aldı. Ama umarım ki bunların ana akım olduğu günleri görmeyiz.

Samsung tarafından geçtiğimiz sene yapılan patent başvurusu, henüz geçtiğimiz süreçte açıklandı. Ekran oranını artırmak için çentiği ekranın üstüne taşıyan patentin gerçekte nasıl gözükeceği ise tam bir merak konusu. Her koşulda bunun yerine ekran içi çerçeve kullanımının daha mantıklı olduğu söylenebilir.

Ters çentikler ekran boyutunu artırmak için en zarif çözüm olmasalar da, alınan ilk patent ne yazık ki Samsung'a ait değil. Geçtiğimiz aylarda Xiaomi de benzer bir tasarım için patent almıştı. Yakın zamanda herhangi bir dönem içerisinde ters çentikli bir akıllı telefon göreceğimizi sanmıyorum. Ancak bu olursa, bunun için mantıklı bir gerekçenin de hazırlanması gerekecek.