Gözlerinizin Kapalı Çıktığı Fotoğrafları Artık Facebook Düzeltecek

Dünyanın en popüler sosyal medya sitelerinden birisi olan Facebook anlık olarak milyonlarca kullanıcıya sahip. Tüm dünyada kullanıcısı bulunan Facebook, sürekli olarak kendini geliştirmeye çalışıyor. Dev sosyal medya sitesi, kendi profilinde albüm paylaşmayı seven kullanıcıları için oldukça faydalı bir projenin çalışmalarını başlattı.

Arkadaşlarımızla buluşmalarımızda, akraba ziyaretlerimizde veya canımız sıkılınca durmadan fotoğraf çekiniyoruz. Bu fotoğraflardan bazılarında iyi çıkıyorken bazılarında da yüzümüze bile bakılmıyor. Hatta sizin iyi çıkmadığınız tek fotoğraf sosyal medyaya atılabilecek en uygun fotoğraf olabiliyor. İşte Facebook kötü çıkan fotoğraflardan sizi kurtarmak için yapay zeka sistemini geliştirmeye başladı.

Generative Adverserial Network projesinin devamı olan yeni araştırma ile birlikte Facebook kapalı gözlerin bir numaralı düşmanı olacak. Facebook’un yeni göz açma sistemi öncelikle gözünüzün kapalı çıktığı fotoğrafı analiz ediyor. Bu analizden sonra uygun gördüğü boşluklara göre düzeltmeler yapıyor. Bu düzeltmelerden sonra gözünüzü sanki açıkmış gibi değiştirebilen Facebook, tüm fotoğraflarda güzel çıkmanızı sağlıyor. Düzeltme işleminden sonra size gelen bir bildirim ile birlikte fotoğrafı yayına hazır hale getirebiliyorsunuz. Yapay zeka sistemi kapalı çıkan gözünüzü açabilmek için ve en uygun bakışı bulabilmek için eski fotoğraflarınıza bakıyor.

Facebook’un yapay zeka sistemi tarafından düzeltilen fotoğrafın değiştirildiği anlaşılmıyor. Yani Facebook'un güzelleştirdiği fotoğrafların kullanıcılar tarafından ayırt edilebilmesi pek de mümkün değil. Geliştirmeleri devam eden bu projenin ne zaman kullanıma açılacağı ise henüz bilinmiyor.