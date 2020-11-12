Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yeni tip koronavirüsün gözlük takanlarda daha az görüldüğü yaklaşımını ele aldı. Prof. Dr. Necmi İlhan’a göre gözlük kullananlarda koronavirüs daha az görülüyor.

Gözlük Kullananlarda Koronavirüs Neden Daha Az Görülüyor?

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, COVID-19’a gözlük takanların yakalanma sıklığının takmayanlara göre neden daha az olduğunu açıkladı. Prof. Dr. Necmi İlhan, "gözlük kullananlarda koronavirüs daha az görülüyor" yaklaşımına ilişkin yaptığı açıklamada, Gözlük takanlarda koronavirüs hastalığının daha az görüldüğü ile ilgili bir yaklaşım söz konusu. Gözlük kullanınca maskenin üst kısmına gözlüğümüz baskı yaptığı için üstten maskenin içine partikül girmesi engelleniyor” ifadelerini kullandı.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Vefa Destek timleri yaşı ne olursa olsun vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyor. Evde izolasyondaysa, karantinadaysa zaten dışarıya çıkma şansı yok. Ama karantinasını tamamladı ve doktorundan da 'dışarıya çıkabilirsin' yaklaşımı söz konusu olduysa her ihtimale karşı kendi önlemini alarak dışarıya çıkması gerekiyor. Ya da diyelim ki evde 3 kişi Covid-19 pozitif, bir kişi değil, bu kişi taşıyıcı da olabilir. Bu vatandaşımız evin ihtiyacını karşılamak için dışarıya çıktığında maske takmalı, fiziksel mesafeye dikkat etmeli. Bu kişi evden dışarıya Covid-19 götürebileceği gibi dışarıdan da eve virüs getirebilir” dedi.

Bu gibi bir durumun daha önce birkaç kez görüldüğünü belirten Prof. Dr. Necmi İlhan, “Hatta böyle birkaç durum da saptandı. Evdeki kişiler Covid-19 pozitif; ama temas öyküsünü araştırıyorsunuz, evdeki bireyler farklı kişilerden virüs almışlar. Örneğin biri iş yerinden almış, biri komşulardan almış, böyle durumlarla da karşılayabiliyoruz" şeklinde konuştu ve şu ifadeleri kullandı: