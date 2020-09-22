Gözlük Takmak Koronavirüse Yakalanma Riskini Azaltıyor mu?

Yeni tip koronavirüse yakalanma konusunda her ne kadar ağız ve burun ön plana çıksa da SARS-COV-2 virüsü gözlerden de bulaşma ihtimali bulunuyor. Bu durum da bir kişinin gözlerine dokunmadan önce ellerini yıkaması gerektiğini önemli kılıyor. Bununla birlikte damlacıkların havada enfekte olmamış insanlara bulaşma potansiyeline sahip olduğu tek yol dokunmak değildir. Peki, gözlük takmak koronavirüse yakalanma riskini azaltır mı? Çin'de yapılan araştırma ile ilgili detaylar haberimizde.

Gözlük Takmak Koronavirüsten Korur mu?

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürmeye devam ederken virüs ile ilgili bilimsel çalışmalar yapılmaya devam ediyor. Yapılan bilimsel çalışmalar sayesinde her geçen gün COVID-19 hakkında yeni bilgilere sahip olma şansı elde ediyoruz. Çin'de gözlük takmanın COVID-19'tan koruyup korumadığı ile ilgili çok önemli bir araştırma gerçekleştirildi. Söz konusu çalışmanın gözlük ile yeni tip koronavirüs arasındaki potansiyel bağlantıyı değerlendiren ilk çalışma olduğu belirtildi. Araştırmanın sonucu ise insanları şaşırttı. Peki, gözlük takmak COVID-19'dan koruyor mu?

Çin'deki Nanchang Üniversitesi'nde yer alan araştırmacılar, Suizhou Zengdu Hastanesi'ndeki 276 yeni tip koronavirüs hastasına ilişkin verileri inceledi. JAMA Ophthalmology'de yayımlanan bilimsel çalışmada, gün içerisinde en az sekiz saat gözlük takan kişilerin yeni tip koronavirüse yakalanma riskinin daha az olduğu ortaya çıktı. Gözlük takanlar ile gözlük takmayanlar arasındaki enfeksiyon oranlarında ciddi bir fark olduğunun altını çizen araştırmacılar, yerel nüfusun %31,5'inin gözlük taktığını ancak yaklaşık 300 hastanın yalnızca %5,8'inin koronavirüse yakalandığını belirtti.

Gözlükler damlacıkların doğrudan kişinin gözüne temas etmesini engelleyebilen bir tür göz siperi görevi görüyor. Çin'deki Nanchang Üniversitesi'nde yer alan araştırmacılar tarafından gerçekleştiren araştırma, gün içerisinde uzun süre gözlük takmanın yeni tip koronavirüse yakalanma ihtimalinin azaltabileceğini gözler önüne seriyor. Bunun yanı sıra maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına da kesinlikle uyulması gerektiğini belirtelim.