Gözlüklü İnsanların Daha Zeki Olabileceği Tespit Edildi

İskoçya’da yapılan yeni bir bilimsel araştırma, gözlük kullanan insanların kullanmayanlara göre daha zeki olabileceklerini ortaya koydu. Bilim insanları, gözlük ve zeka arasında bir korelasyon olabileceğini iddia etti.

İskoçya’nın başkentinde bulunan Edinburgh Üniversitesinde görev yapmaya devam eden bir grup bilim insanı, şehir efsanesine dönüşen “gözlüklü insanlar daha zekidir” fikrini bilimsel açıdan ele alarak, kapsamlı bir araştırma yaptılar.

Araştırma için veri bankalarından yaşları 16 ile 102 arasında değişen 300 bin insanın zihinsel kabiliyetlerini içeren detayları edinen bilim insanları, elde ettikleri verileri titizlikle analiz ettiler. Araştırma sonucundaysa genel işlevsel biliş, reaksiyon zamanı, görme sorunları, hipertansiyon ve uzun ömür gibi sağlık değişkenlerinin birbirleriyle örtüştüğü görüldü.

Daha yüksek IQ seviyesine sahip olan insanların genleri incelendiğinde, yüzde 30’luk kısmının gözlük kullanmak zorunda olduğu ortaya çıkarıldı. Yüksek zeka seviyesiyle görme bozuklukları arasında bir bağlantı olduğunu tespit eden bilim insanları, ayrıca gözlük kullanan kişilerin başka sağlık problemlerine daha açık olduklarını da söylediler. Akciğer kanseri, depresyon, kalp spazmı gibi sağlık sorunlarının gözlük kullanan kişilerde, kullanmayanlara göre daha çok görüldüğü dile getirildi.

Tüm bu tespitlere rağmen elde edilen sonuçların kesin yargılar içermediğini söyleyen araştırmacılar, böyle bir kanıya varmak için dünya üzerinde bütün gözlüklü ve gözlüksüz insanların incelenmesi gerektiğini ancak böyle bir araştırma sonucunda kesin sonucun ortaya çıkacağını belirttiler.