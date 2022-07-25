Gözyaşından Hastalık Tespit Etmek Mümkün Oluyor!

Gerçekleştirilen bir araştırmaya göre gözyaşından hastalık tespit etmek mümkün hâle geliyor. Bu sayede hastalıkları teşhis etmek için idrar ve kan testinin yanı sıra gözyaşı da kullanılabilecek. Bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya dair merak edilen detaylar haberimizde.

İnsanlar duygusal anlamda kötü hissettiğinde genellikle ağlama ihtiyacı hisseder. Bu durum aslında korku ve üzüntü gibi duyguların bir dışa vurumudur. Yapılan bir araştırma, ağlarken gözlerden akan yaşların fiziksel sağlık konusunda da bilgi sahibi olunabilmesine imkân tanıyabileceğini gözler önüne serdi.

Gözyaşından Hastalık Tespit Etmek Mümkün Hâle Geliyor

Bilim insanları çeşitli konularda araştırma yapmaya devam ediyor. Araştırmalar sağlık dahil olmak üzere pek çok konuda yeni bilgiler öğrenebilmesini sağlıyor. Bilim insanları tarafından yapılan bir araştırma, hastalık tespit etmenin yeni bir yolunu ortaya koydu.

Araştırmacılar, insan vücudunun hücresel sinyallerinin gözyaşı ile iletilebileceğini keşfetti. Diğer adı eksozom olan gözyaşları tıpkı idrar ve kan gibi diğer vücut sıvılarına benziyor. Kan ve idrar, hastalıkları teşhis etme konusunda çok sık bir şekilde kullanılır.

Çin'de yer alan Wenzhou Tıp Üniversitesinde görevli bilim insanları tarafından gerçekleştirilen çalışmaya göre doktorlar, gözyaşları sayesinde hastaların sağlık problemleri hakkında bilgi sahibi olabilecek.

Bir hastalığın tespit edilebilmesi için genellikle fiziksel muayene, idrar ve kan örneği alma gerektirir. iTEARS olarak isimlendirilen çalışmayı gerçekleştiren ekip, hastalık tespit sürecini çok daha basit hâle getirmeyi amaçlıyor.

Bilim insanları tarafından yapılan araştırma kapsamında katılımcılardan birkaç damla gözyaşı topladı. Daha sonra numuneyi filtrelemek ve bulgularını okuyabilmek için gözyaşları bir makinenin içerisine koyuldu. Gözyaşları beş dakika boyunca makinenin içinde bekledi.

Beş dakika bekledikten sonra gözyaşları gözlemlendi. Bilim insanları, bazı göz rahatsızlıklarının gözyaşlarında belirgin desenler bıraktığını tespit etti. Araştırmacılar çalışmanın daha da derinleştirilmesi hâlinde gözyaşları aracılığı ile diyabetin evriminin bile takip edilebileceğini ortaya çıkardı.

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli çalışmanın yazarlarından Luke Lee, konu ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Lee'ye göre ekip, çalışmayı daha da geliştirmeyi ve gözyaşlarını kullanarak depresyon ve diğer psikolojik problemleri de tespit edebilmeyi hedefliyor.