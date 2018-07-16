GPU Turbo Özelliği Alacak Huawei Cihazlar Belli Oldu

Oyunculara özel sunulan akıllı cihazlardan sonra yazılım desteğiyle atak yapmak isteyen Huawei, GPU Turbo modunu alacak cihazların listesini yayınladı. İlk olarak Honor modellerinde başlayan yeni özellikten artık Huawei sahipleri de yararlanabilecek.

Huawei’nin haziran ayının ortalarında gün yüzüne çıkan GPU Turbo özelliğiyle birlikte telefonlarındaki oyun performansını artırmak için harekete geçmişti. Özellikle PUBG Mobile gibi sorunlu oyunlarda sorunsuz bir deneyim sunmayı planlayan Çinli üretici, Honor modellerinde yayınladığı özelliği nihayet kendi telefonlarına da getireceğini duyurdu.

Güç tüketimini yüzde 30 oranında azaltan ve grafik işlem verimliliğini ise yüzde 60 oranında yükselten GPU Turbo, ilk aşamada PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang oyunlarına özel optimizasyon desteği verecek. GPU Turbo, diğer oyunlarda da GPU gücünü yükselterek performansı en iyi hale getirecek.

Mate 10 ve P20 ailesinin tamamına GPU Turbo özelliğini yayınlayacak olan şirketin ayrıca Y9 modeline de güncelleme getirecek olması gözlerden kaçmadı. Ağustos ayında başlayacak olan güncellemeler eylül ve kasım ayında devam edecek. Şirketin liste dışındaki modellerine GPU Turbo'yu verip vermeyeceği ise henüz bilinmiyor.