Kanada'da Grafenli Maske Yasaklandı: İşte Nedeni!

Kanada'da grafenli maske bazı riskler gerekçe gösterilerek yasaklandı. Health Canada, cuma günü yapmış olduğu açıklamada grafen içeren bu tür maskelerin tanıtımının ve üretiminin durdurulmasına ve vatandaşlara verilen maskelerin geri alınmasına karar verildiğini açıkladı. Konu hakkında merak edilen bütün ayrıntılar haberimizde.

Kanada'da Grafenli Maske Neden Yasaklandı?

Hindustan Times'taki haberine göre Kanada, grafen içeren maske kullanımının açabileceği olası sorunları gerekçe göstererek bu tür maskelerin kullanımını yasakladı. Health Canada, cuma günü yaptığı açıklamada ithalatçıları ve üreticileri bu maskelerin satışını durdurmaya ve satılan maskeleri geri çağırmaya davet ettiğini ifade etti.

Kanada şu anda grafen çieren maskeleri bilimsel olarak ele almaya devam ediyor. Bilgi toplama ve değerlendirme aşamasının henüz sonlanmamış olmasına rağmen bu maskelerin yasaklanmasının nedeni tamamen ihtiyatidir. Kanada olası riskleri göz önünde tutarak bu maskelerin kullanılmasının doğru olacağına karar verdi.

Grafen içerikli maskelerin anti viral ve anti bakteriyel özelliklere sahip olduğu ileri sürülüyor. Geçen yılın eylül ayında yayımlanan bir raporda City University of Hong Kong araştırmacıları bu tür maskelerin yeni tip koronavirüs ile mücadelede insanlara oldukça yardımcı olabileceğini iddia etti.

Health Canada, araştırmacıların iddiasının aksi yönünde ifadeler kullanarak mevcut araştırmanın ön değerlendirmesinde solunan grafen parçacıklarının akciğer toksisitesine sebebiyet verme ihtimalinin olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Health Canada'nın açıklaması, grafen içeren maskelerin söz konusu iddialar ile yetişkinler ve çocukların okullarda ve gündelik hayatta, görevlilerin ise sağlık hizmetlerinde kullanmasını sağlamak amacı ile dağıtılmış olabileceğine dair bilgilendirildikten sonra geldi.

Geri çağırma duyurusu cuma günü yapılırken nanoteknoloji ile üretilen bu tür maskeler Kanada ve Hindistan gibi ülkelerde yaygın olarak bulunmaya devam ediyor. Bu tür maskelerin yol açabileceği sağlık sorunları hala araştırılırken Health Canada maske üreticilerine grafen içeren maskeler ile ilgili potansiyel sağlık sorunlarını değerlendirmek için veri talebinde bulundu.

Health Canada, illere ve bölgelere grafenli maske dağıtımını ve kullanımını durdurmalarını iletirken grafen içeren yüz maskelerinin ithalatını ve satışını durdurmak için gerekli tüm önlemleri almaya devam edeceğini de sözlerine ekledi. Araştırmanın ne zaman sona ereceği ise bilinmiyor.