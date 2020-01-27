Grammy 2020 Kazananları Belli Oldu! İşte O İsimler #GRAMMYs

Müzik severlerin merakla beklediği ödül töreni sonuçlandı. Grammy 2020 ödülünü kazananlar belli oldu. Gelin hep beraber hangi sanatçı hangi ödülü aldı yakından bakalım.

Grammy 2020 Ödülünü Kazananlar

Grammy ödülleri bu yıl 62. kez sahiplerini buldu. Staples Center'da düzenlenen etkinliğe ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın ölüm haberi damga vurdu. Ödül töreninde bir yandan sevinç yaşanırken bir yandan da hüzün yaşandı. Grammy 2020'ye bu yıl damga vuran ünlü Billie Eilish oldu. Billie Eilish bu yıl en çok ödül alan kişi oldu.

Billie Eilish

Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle'de bu yıl ödül alanlar arasında. Michelle Obama'nın Becoming ödülü En İyi Sözsel Albüm dalında ödül aldı. Hemen aşağıdan hangi sanatçılan ödül aldığını görebilirsiniz.