Grammy 2020 Kazananları Belli Oldu! İşte O İsimler #GRAMMYs

Müzik severlerin merakla beklediği ödül töreni sonuçlandı. Grammy 2020 ödülünü kazananlar belli oldu. Gelin hep beraber hangi sanatçı hangi ödülü aldı yakından bakalım.
Grammy 2020 Ödülünü Kazananlar
Grammy ödülleri bu yıl 62. kez sahiplerini buldu. Staples Center'da düzenlenen etkinliğe ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın ölüm haberi damga vurdu. Ödül töreninde bir yandan sevinç yaşanırken bir yandan da hüzün yaşandı. Grammy 2020'ye bu yıl damga vuran ünlü Billie Eilish oldu. Billie Eilish bu yıl en çok ödül alan kişi oldu.
Billie Eilish
Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle'de bu yıl ödül alanlar arasında. Michelle Obama'nın Becoming ödülü En İyi Sözsel Albüm dalında ödül aldı. Hemen aşağıdan hangi sanatçılan ödül aldığını görebilirsiniz.
- Yılın kaydı: Billie Eilish, "Bad Guy"
- Yılın şarkısı: Billie Eilish and Finneas O’Connell, "Bad Guy"
- Yılın albümü "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?"
- Yeni en iyi sanatçı: Billie Eilish
- En iyi vokal albüm: Billie Eilish, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?"
- En İyi Country Performans: Ride me Back Home, Willie Nelson
- En İyi Solo Pop Performans: Truth Hurts, Lizzo
- En İyi Grup Pop Performans: Old Town Road, Lil Nas X featuring Billy Ray
- En İyi Rock Albümü: Social Cues, Cage the Elephant
- En İyi Rock Performans: This Land, Gary Clark Jr.
- En İyi Dans/Elektronik Albüm: No Geography, The Chemical Brothers
- En İyi Rock Şarkı: This Land, Gary Clark Jr. Gary Clark Jr.
- En İyi Alternatif Müzik Albümü: Father of the Bride, Vampire Weekend
- En İyi Geleneksel Pop Vokal Albüm: Look Now, Elvis Costello the Imposters
- En İyi Rap Şarkı: A Lot, Jermaine Cole, Dacoury Natche, 21 Savage Anthony White
- En İyi Rap Albümü: Igor, Tyler, the Creator
- En İyi Rap Şarkı Performansı: Higher, DJ Khaled feat. Nipsey Hussle John Legend
- En İyi Rap Performans: “Racks in the Middle, Nipsey Hussle feat. Roddy Ricch Hit-Boy
- En İyi R&B Albümü: Ventura, Anderson Paak
- En İyi R&B Performans: Come Home, Anderson Paak feat. André 3000
- En İyi Caz Vokal Albümü: 12 Little Spells, Esperanza Spalding
- En İyi R&B Şarkısı: Say So, PJ Morton, PJ Morton Feat. JoJo
- En İyi Geleneksel R&B Şarkısı: Jerome, Lizzo
- En İyi Dans Kaydı: Got to Keep On, The Chemical Brothers
- En İyi Country Şarkısı: Bring My Flowers Now, Brandie Carlile, Phil Hanseroth, Tim Hanseroth Tanya Tucker
- En İyi Country Solo Performans: Ride Me Back Home, Willie Nelson
- En İyi Country Grup Performansı: Speechless, Dan + Shay
- En İyi Country Albümü: While I’m Livin, Tanya Tucker
- En İyi Latin Pop Albümü: Eldisco, Alejandro Sanz
- En İyi Metal Performans: 7empest, Tool
- En İyi Latin Alternatif, Rock Albümü: El Mal Querer, Rosalía
- En İyi Dünya Albümü: Celia, Angelique Kidjo
- Yılın Komedi Albümü: Sticks Stones, Dave Chappelle
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