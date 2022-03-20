Gran Turismo 7 Metacritic'te Bombalandı!

Oyun topluluğunda tepkilerini dile getirmek için yeni bir norm haline gelen puanlamayla bombalamanın son kurbanı yakın zamanda çıkışını gerçekleştiren Gran Turismo 7 oldu. Devam eden bir inceleme bombalama kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Oyunun arka arkaya saldırılara uğraması birkaç Twitter ve Reddit kullanıcısı tarafından gün ışığına çıkarıldı. İşte detaylar!

Gran Turismo 7 Oyuncular Tarafından Metacritic'te Bombalandı

Sunucuların sürekli çökmesi ve oyunun solo oynamak isteyenler için bile erişilemez olması oyunu satın alan kullanıcıları öfkelenlerdi. Hatta işleri daha da kötüleştiren nokta ise, güncellemeyle getirilen kredi kazancının düşürülmüş olması. Tüm bu öfke patlamalarının ardından oyuncular en sonunda oyunun Metacritic sayfasına akın etti. Gran Turismo 7, PS5 sürümünün bu yazının yazıldığı sırada 2.5 kullanıcı puanına sahip olması özellikle geliştirici stüdyo için tehlike çanlarının çalmasına zemin hazırlıyor.

Tüm bu gelen tepkilerin ardından geliştirici stüdyo Polyphony Digital, hile olaylarını önlemek için Gran Turismo 7 oyuncularının her zaman çevrimiçi sunuculara bağlı olmasını sağlaması gerektiğini iddia etti. Bu aynı zamanda tek oyunculu modlar için de geçerli. Ne yazık ki, bu açıklama, oyuncuların hafta sonundan hemen önce uzun bir süre boyunca oyunsuz kalmalarını hafifleten bir özrü içermiyor. Geliştirici bu konuda detay vermekten şimdilik kaçınıyor.

Üstüne üstlük, Polyphony Digital, oyun içi arabaların adil bir şekilde fiyatlandırıldığını düşünüyor ve oyuncuların kredi toplamak ve pahalı arabalar satın almak için sadece oyunu oynamaları gerektiğini savunuyor. Gelen son güncellemeyle şu an, oyuncuların belirli araçların kilidini açmak için onlarca saat oyuna vakit ayırmaları gerekiyor ve geliştirici fiyatları tekrar düzenlemek konusunda pek hevesli gibi durmuyor.

Sony, çevrimiçi deneyimleri söz konusu olduğunda zaten kötü bir üne sahip ve açıkçası hala Microsoft'un gerisinde kalan bir şirket. Gran Turismo 7'deki sorunlar, şirketin rekabete yetişmeden önce daha kat etmesi gereken uzun bir yol olduğunu kanıtlıyor. Polyphony Digital'in oyuncuların endişelerini ortadan kaldırmaması ve duruşunu ikiye katlaması iyi bir görünüm değil.

Bununla birlikte, özellikle bu bombalama, öfkeli internet trollerinin icat ettiği ve aptalca nedenlerle kötüye kullandığı bir şey olduğu için, Sony'nin bu bombalamaya nasıl bir yaklaşım göstereceği merak konusu. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Gran Turismo 7'yi deneyimleyenler ve oyun hakkında görüş bildirmek isteyenler aşağıda yer alan yorumlar sekmesi üzerinden düşüncelerini bizlerle paylaşabilirler.