Sony, Gran Turismo Filmine Dair Yeni Bir Tanıtım Yayınladı

Gran Turismo, PSVR2 için Gran Turismo 7 VR'ın bir lansman oyunu olarak duyurulması ve yaklaşan Gran Turismo filmine bir ön gösterimin ortaya çıkmasıyla CES 2023 sunumu sırasında Sony'nin önem verdiği ve etkinlikte pazarlama anlamında ön planda tuttuğu bir markaydı.

Filmin yönetmeni Neil Blomkamp da sunum sırasında sahneye çıkarılarak Sony teknolojisinin filmin yaratılmasında ve çekimlerin yapılmasında ne kadar vazgeçilmez olduğu konusunda perdeyi araladı.

Gran Turismo Filminin Yeni Tanıtımı

Yeni sneak peek'te filmden çok az gerçek görüntü gösterildi ve daha çok sahne arkasında neler döndüğüyle ilgili konulara değinildi. David Harbour, Orlando Bloom ve Archie Madekwe gibi bazı oyuncularla yapılan röportajlar da yeni yayınlanan videoda yer alıyor.

Yaklaşan Gran Turismo filmi, PlayStation Productions'ın üzerinde çalıştığı pek çok projeden biri ancak şirketin vizyona girmeye en yakın içeriği sevilen seri The Last of Us'ın yeni dizisi.

Dizinin bugün Türkiye'de hangi yayıncı kuruluş tarafından yayınlanacağı da ortaya çıktı. Dizi hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki haberimizi inceleyebilirsiniz.