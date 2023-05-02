Gran Turismo Filminin İlk Fragmanı Yayınlandı
Sony'nin merakla beklenen oyun uyarlamalarından Gran Turismo'nun ilk fragmanı yayınlandı. İşte detaylar!
Gran Turismo, PlayStation'ın prestijli serileri arasında bir sonraki beyazperdeye taşınan oyun olma önemi taşıyor. Sony bugün yeni bir fragmanla birlikte serinin hayranlarına neler beklemeleri gerektiğini gösteriyor.
Yeni fragman, Sony'nin Ocak ayında CES 2023 sırasında gösterdiği bir dakikalık teaser'ın ardından filmin hikâyesini daha derin olarak ele alıyor. Neill Blomkamp'ın (District 9) yönettiği Gran Turismo, 12 yıl boyunca yarışan İngiliz profesyonel yarış pilotu Jann Mardenborough'un gerçek hayat hikâyesine dayanıyor.
Gran Turismo İlk Fragman
Archie, Madekwe Mardenborough rolünde, Ginger Spice olarak da bilinen ve Formula 1 Red Bull Racing takım müdürü Christian Horner'ın eşi Geri Halliwell Horner ise annesi Lesley Mardenborough rolünde olacak.
Djimon Hounsou, Mardenborough'nun 1980'ler ve 1990'larda ünlü bir İngiliz futbolcu olan babası Steve rolüyle oyuncu kadrosunda dikkat çekiyor. David Harbour ve Orlando Bloom da filmde rol alan isimler arasında.
Gran Turismo 11 Ağustos'ta sinemalarda gösterime girecek. Peki sizin filmden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Sony, Gran Turismo Filmine Dair Yeni Bir Tanıtım Yayınladı
Gran Turismo, PSVR2 için Gran Turismo 7 VR'ın bir lansman oyunu olarak duyurulması ve yaklaşan Gran Turismo filmine bir ön gösterimin ortaya çıkmasıyla CES 2023 sunumu sırasında Sony'nin önem verdiği ve etkinlikte pazarlama anlamında ön planda tuttuğu bir markaydı.
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